Как подготовить организм к весне

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Зима подходит к концу, увеличивается световой день, меняются климатические условия. Как настроить организм на смену сезона и помочь ему быстрее адаптироваться к весне, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, доцента кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Натальи Балашовой.

Основные правила

По ее словам, увеличение светового дня улучшает самочувствие человека, но на него оказывает негативное влияние начало сезона простудных заболеваний:

— Первые весенние месяцы еще не особо радуют теплом, поэтому важно соблюдать несколько простых правил — профилактика вирусных инфекций, обязательно полноценный рацион, потребление витаминов (С, D, цинка и селена — прим. «ВМ»).

Специалист отметила, что есть два пиковых сезона простуд — осень и весна, поэтому организм нужно поддержать заранее. Что для этого нужно:

наладить режим дня;

больше двигаться;

составить полноценный рацион;

принимать поливитаминные комплексы и БАДы.

Режим дня

Весной, как рассказала эндокринолог, меняется синтез мелатонина и других гормонов.

— В идеале надо подстраиваться под световой день, ложиться спать до полуночи (не позже 10–11 вечера), спать не меньше 5,5–6 часов. Дефицит сна, как и его избыток, ни к чему хорошему не приводит.

Рацион питания и витамины

Рекомендуется соблюдать энергетический баланс в питании. Если мы постоянно переедаем и не сжигаем эту энергию, возникают целые комплексы проблем. И, наоборот, при недоедании тоже будут проблемы со здоровьем, предупредила медик:

— Очень часто люди находятся в дефиците необходимых витаминов и микроэлементов круглый год, а не только весной. Поэтому нужен периодический или по рекомендации врача постоянный прием поливитаминных комплексов в любое другое время года.

По словам врача, источников витамина D, C, цинка и селена, которые защищают человека от вирусных инфекций, множество:

— Витамин D можно получить из рыбы, водорослей или чаще находиться на солнце. Витамин С содержится в сладком перце, шиповнике, киви и цитрусовых. Цинк есть в говядине, печени или морских продуктах. А селен можно получить вместе с бобовыми, фисташками или пшеничными отрубями.

Физическая активность

Физическая активность необходима весной, как и в любое другое время года, подчеркнула Балашова:

— Она улучшает состояние сосудов, сердца, иммунной системы. При движении по сосудам через лимфатические узлы протекает больше лимфы, в них обезвреживается все, в том числе раковые клетки.

Спорт, помимо прочего, положительно влияет и на настроение человека, добавила врач:

— Мышечная работа улучшает также настроение человека. Вырабатываются гормоны радости, поэтому физическая активность весной обязательна.