Великий пост — 2023: даты, правила, календарь питания и постные блюда

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Великий пост — особое время года, которое верующие люди должны посвятить очищению тела и души. Период призван помочь подготовиться к празднованию Пасхи. Для этого нужно уделять много времени молитвам, праведным делам и придерживаться ограничений в еде. О сущности воздержания и значимых принципах религиозной традиции — в материале «Вечерней Москвы».

Даты Великого поста

Ежегодно период воздержания стартует и завершается в разное время в зависимости от того, когда отмечается Праздник Воскресения Христова. В 2023 году он будет 16 апреля, значит, пост выпадает на период с 27 февраля по 15 апреля.

Смысл поста в православии

Самые значимые праздники всегда предваряет пост. Это период, в который нужно абстрагироваться от земной суеты, чтобы стать ближе к божественному. Великий пост держат во имя Сына Божьего. По смыслу он разделяется на две части: первые четыре десятка дней называются Святая Четыредесятница — они напоминают о блужданиях Спасителя по пустыне без еды и воды. Остаток зовется Страстной седмицей — символизирует страдания посланника перед окончанием его жизни на земле.

Начало Великого поста

Начало поста может даться верующим наиболее сложно — это период перехода к суровым ограничениям. После дня на воде следуют дни на растительной пище. Рекомендуется пить больше жидкости и есть небольшими порциями несколько раз в сутки, много молиться. Считается, что после посещения храма перенести аскезу будет намного легче.

Фото: patriarchia.ru

Сколько длится Великий пост

Длительность поста — 48 дней или семь недель. Начинать поститься нужно в понедельник, за семь недель до Пасхи. Конец приходится на субботу, предшествующую древнейшему празднику.

Недели Великого поста

В каждые семь дней поста принято вспоминать определенных святых и события в православии.

27.02 — 05.03 — Торжество православия

Первая неделя посвящена почитанию всех умерших иконоборцев и тех, кто продолжает защищать каноны православия поныне. Особое внимание — достижениям византийской императрицы Феодоры, восстановившей почитание икон.

06.03 — 12.03 — Святителя Григория Паламы

Святой учил мирян, что господь осветит своим светом всех, кто истово постится.

13.03 — 19.03 — Крестопоклонная

В этот период поста поклоняются Кресту. Он напоминает о страданиях Христа и помогает всем постящимся не сорваться.

20.03 — 26.03 — Преподобного Иоанна Лествичника

Святой написал книгу о пути человека к духовному совершенству.

27.03 — 02.04 — Преподобной Марии Египетской

Искупившую грехи женщину почитают за то, что она поборола тягу к развратной жизни, усиленно постясь, и продемонстрировала милосердие Господа.

03.04 — 09.04 — Вход Господень в Иерусалим, неделя ваий

Ваий — листья пальмового дерева, по которым ступал Христос на пути в Иерусалим. В России и других славянских странах вместо пальмы используют вербу.

10.04 — 16.04 — Страстная седмица

Завершающий этап отведен для того, чтобы вспомнить последние дни пребывания Сына Божьего на земле, его мучениях, смерти и захоронении

Подготовка перед Великим постом

Религиозная традиция предполагает не только изменения в питании, но и в моральном состоянии. Достичь задуманного можно лишь, проведя предварительную подготовку. Хотя церковь не предусматривает специальных правил, нужно прислушаться к следующим рекомендациям:

В пост стоит вступать с чистым сердцем и помыслами, без обид. Для этого принято просить прощения у родных и знакомых, проявлять снисхождение к обидчикам в последний день Масленицы.

Не рекомендуется злоупотреблять блинами и другой жирной едой в масленичную неделю. Нужно шаг за шагом уменьшать количество мясного в рационе и есть больше овощей, злаков и фруктов.

Престарелым, детям, беременным, тем, кто занят тяжелым физическим трудом, больным поститься необязательно.

Правила поста

Главное правило поста — стремление к духовному очищению в первую очередь, а не к гастрономическим ограничениям. Воспрять душой помогает искренняя молитва. Нужно ходить в храм, помогать обездоленным, сердечно относиться к людям, не тратить много времени на просмотр развлекательных шоу, бурные гулянья и другие пустые увеселительные мероприятия. Стоит проводить досуг в гармонии и благости: в уединении или с семьей. Церковь не одобряет интимные отношения, даже между супругами. По этой же причине не рекомендуется венчаться в этот период.

Какие продукты разрешены в пост

Меню постящегося должно включать продукты только растительного происхождения. Это все, что выросло на земле, а также выпечка, в тесте которой нет молока, сливочного масла и яиц. Разрешено умеренно лакомиться медом. Два раза за все дни можно позволить себе блюда из рыбы — в Благовещение (7 апреля) и в Вербное Воскресенье (9 апреля), икру — в Лазареву субботу, предшествующую Вербному Воскресенью. Миряне, то есть люди, которые не живут в монастыре, могут сдабривать еду растительным маслом в любые дни поста. Для монахов есть определенные ограничения.

Пить крепкий алкоголь в дни аскезы нельзя, однако церковь не запрещает умеренное потребление натурального вина. Курение сигарет также не сочетается с общим смыслом поста, но если человек не в силах отказаться от вредной привычки, это не повод, чтобы не поститься. Можно просто стараться уменьшить количество сигарет.

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Календарь питания в пост

Первый и предпоследний дни поста посвящены голоданию — можно пить только воду. Далее по понедельникам, средам и пятницам принято есть сырую растительную пищу. По вторникам и четвергам — горячие блюда без масла. На выходных позволено сдабривать продукты растительным маслом. Рыбу едят в дни двунадесятых праздников — Благовещение и Вход Господень в Иерусалим. В Лазареву субботу на столе допустима рыбья икра.

Этот календарь питания составлен для монахов. Люди, которые не служат в церкви, сами должны понять, какая степень строгости поста для них приемлема. Они могут согласовать нюансы диеты и поведения с духовным отцом, а также докторами, после подстроить аскезу под свой образ жизни.