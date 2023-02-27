Специалисты Московской службы психологической помощи помогают стать более ответственным

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Ставить цели, воплощать их, принимать последствия приходится каждому. Без этого невозможно взросление, преодоление жизненных преград. Однако этот путь не так прост и связан со множеством трудностей. Денис Хакимов, специалист Московской службы психологической помощи, рассказывает об ответственности и путях ее достижения.

В Московскую службу психологической помощи обратился 39-летний Михаил. Он жаловался на сложности с постановкой значимых приоритетов, пассивность, частые обиды на окружающих. Мужчина был уверен, что именно они мешают ему реализовываться.

В течение нескольких консультаций психологу удалось обозначить одну из главных причин такого жизненного сценария Михаила — гиперопеку в семье. Мужчина жил без отца, воспитанием занималась только мать. Она души не чаяла в ребенке, но такой подход часто не давал сыну в нужный момент проявить собственную инициативу, делал его пассивным. Матери уже нет, а сепарация, то есть эмоциональное отделение, не произошла.

Вместе с психологом мужчина сформулировал точки роста: сферы, где он может делать что-то сам, наметил цели на ближайшее будущее, прояснил способы, которыми этого можно добиться. Начал поиск новой, более оплачиваемой работы, занялся физическим здоровьем. Помог и тематический вебинар, на котором Михаил узнал полезную практическую информацию о том, почему нам сложно брать ответственность.

— Да, жизнь сейчас меняется в лучшую сторону, хоть это и непросто. Особенно, если раньше за тебя все делали и решали. Но понемногу я меняюсь и, что самое главное, обретаю уверенность и вижу конкретные результаты, — поделился Михаил.

Несколько рекомендаций, которые помогут эффективнее развиваться и идти желаемому результату.

Ставьте цели

Через конкретные достижения мы формируем себя, понимаем границы собственных возможностей. То, чего хотим добиться, лучше облекать в конкретные формы, а не общие, размытые слова. «Накачать пресс» — очень абстрактно и не очень понятно как сделать. Стоит расписать подробнее, что и как должно произойти: какой результат устроит, сколько должно быть тренировок в неделю и каких конкретно.

Будьте реалистичны

Не получилось в этот раз? Не беда. Снова не вышло? Подумайте, где может быть ошибка. Не требуйте от себя того, что вам не по силам (во всяком случае, на данный момент), и найдите тот уровень притязаний, который является комфортным. Не смогли за полгода выучить иностранный язык с нуля до высокого уровня (учитывая, что никогда не показывали по этому предмету успехов), хотя подошли к делу обстоятельно и серьезно? Скиньте планку. Неудачи — не причина для того, чтобы сдаваться и прекращать движение.

Прикладывайте усилия

Для того, чтобы делать, нужно делать. Звучит странно, зато работает безотказно. Сказали, что поможете другу перевезти мебель на новую квартиру? Сделайте это. Дали обещание, что всю неделю ложитесь спать в десять вечера, — исполните его. Через такие маленькие победы и вырабатывается внутренний стержень, на котором держится наше мировоззрение.

Тренируйте осознаннее

Наверное, один из самых главных пунктов. Чтобы быть ответственным, нужно понимать, для чего это тебе нужно, почему без данной черты невозможно повзрослеть и добиться хоть каких-то значимых успехов. Можно, конечно, выбрать пассивность и ничего не предпринимать для своего благополучия. Но потом не стоит жаловаться, что вокруг «все плохо».

Балуйте себя

Нельзя все время беспрерывно напрягать силы. Если вы поставили цель и добились ее, подкрепите успех чем-то приятным. Купите вкусной еды, сходите на массаж, да хотя бы просто выключите на вечер телефон и проведите его за приятным и долгожданным занятием.

— Ответственным стать непросто. Но тот, кто взял жизнь в свои руки, сможет добиться гораздо большего, чем те, кто решил убежать от проблем, — отметил специалист.

Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 1 марта в 10:30 состоится онлайн-мероприятие «Внутренние ресурсы». Психолог расскажет, какими психологическими техниками и упражнениями можно восполнять свои силы. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация по ссылке.