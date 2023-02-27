Связать в один узел

Фото: Департамент строительства города Москвы

Территория бывшего автозавода «ЗИЛ» становится новым городским районом. Сегодня это одна из крупнейших площадок комплексного развития города. Помимо жилья, рабочих мест, здесь создаются и новые транспортные системы, включая автомобильные дороги, мосты, набережные. Предусмотрено и строительство пешеходных мостов, которые возведут в рамках благоустройства набережной Марка Шагала. О том, где еще в столице обновят инфраструктуру для пешеходов, поговорили с руководителем Департамента строительства Москвы Рафиком Загрутдиновым.

— Рафик Равилович, недавно мэр Москвы Сергей Собянин побывал в районе бывшей промзоны «ЗИЛ» и рассказал о создании там новой транспортной системы с автомобильными дорогами, мостами и набережными. Для удобства пешеходов в районе жилого комплекса «Шагал» появятся и пешеходные мосты. Расскажите, каким они будут?

— В рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от МЦК до Проектируемого проезда № 4062 планируется построить два пешеходных моста через затон. Их протяженность составит 115 и 150 метров. Сейчас идет разработка проекта, к его реализации мы приступим в первом квартале следующего года.

По итогам работы набережная преобразится: будут обустроены причалы, спуски к воде и терренкуры длиною 2,1 километра, установлены павильоны общественного назначения и благоустроены пространства площадью 21,6 гектара.

— Сколько всего пешеходных мостов планируется построить в столице?

— Всего в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы до 2026 года предусматривается реализация семи пешеходных мостов.

— Где они будут расположены?

— Пешеходный мост появится через Нагатинский затон. К его строительству мы также планируем приступить в этом году. Велопешеходный мост возведут через реку Яуза вблизи МГТУ имени Н. Э. Баумана. Он является элементом концепции развития территории университета. 300-метровое сооружение свяжет Госпитальную и Рубцовскую набережные. Пешеходный мост появится через Водоотводной канал реки Москвы, он соединит стрелку Золотого острова и Крымскую набережную. Еще два велопешеходных моста построят в Мневниковской пойме: первый пройдет через реку Москву на улицу Островная, второй — через реку Москву в сторону парка «Фили».

— Почему возникла необходимость строительства таких объектов?

— Мосты необходимы городу. Они обеспечивают связанность территорий, расширяют логистические возможности жителей столицы. Важно, что современные мосты обустроены лифтами и пандусами, что в значительной степени упрощает перемещение по городу маломобильным группам населения, молодым мамам с колясками и пожилым людям.

— Учитывается ли уже существующая застройка при проектировании таких сооружений?

— Безусловно. Для эстетического решения пешеходных мостов существуют широкие возможности, при их создании используются конструкции плавных, пластических и криволинейных форм, которые гармонируют с природным окружением и органически вписываются в уже существующую архитектурную композицию соответствующей территории. Кроме этого, они также соединяют воедино стиль отдельно стоящих зданий. В городе пешеходные мосты могут стать достопримечательностью или важной отличительной чертой района. Например, Патриарший мост в районе Хамовники или Андреевский мост в районе парка имени М. Горького.

— Активно идет в столице и строительство автомобильных мостов. Расскажите подробнее, как реализуется эта программа?

— С 2011 года в столице построены 22 моста. Например, через канал имени Москвы в рамках реконструкции Ленинградского шоссе от МКАД до станции метро «Сокол»; новый Крылатский мост и Новый Карамышевский мост в рамках строительства участка Северо-Западной хорды, мост через Кожуховский затон к парку развлечений «Остров Мечты» и много других сооружений, которые имеют важное значение для развития транспортной инфраструктуры столицы. В планах до 2025 года — строительство еще восьми сооружений. Четыре из них находятся в проектировании, еще столько же — в активной стадии строительства.

— А где в столице их уже возводят?

— Ведется строительство моста через затон Новинки на территории АМО «ЗИЛ», строительство планируем завершить уже в этом году. Недавно ход работ осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он будет готов в середине этого года и станет частью формируемой четырехполосной магистрали общей протяженностью около 11 километров. Открытие движения по этой магистрали имеет несколько преимуществ. Оно позволит улучшить транспортное обслуживание свыше 200 тысяч человек — жителей новых кварталов «Полуострова «ЗИЛ» и прилегающих территорий, а также создать альтернативный маршрут от Симоновской набережной до Южнопортового района. Это значительно снизит нагрузку на Третье транспортное кольцо (ТТК), Варшавское шоссе и проспект Андропова.

Кроме этого, сейчас идет строительство мостов через реку Москву в рамках строительства южного участка МСД от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, через реку Пехорку для соединения северного участка МСД с автомобильной дорогой Москва — Нижний Новгород — Казань и моста через реку Битцу в рамках строительства южного участка МСД от МКАД до магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

— Еще один важный вектор развития транспортного каркаса города — это строительство путепроводов через железнодорожные пути. Какая работа ведется в этом направлении?

— Формирование удобных поперечных связей между районами с помощью путепроводов является важным направлением развития дорожной инфраструктуры столицы. Эту задачу нам поставил мэр Москвы Сергей Собянин. С 2011 по 2021 год в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы было построено 18 путепроводов. В период с 2022 по 2026 год предусмотрена реализация еще 21 путепровода, из них по шести уже завершены работы. Например, готов путепровод через железнодорожные пути Киевского направления МЖД в районе пересечения проспекта Генерала Дорохова с улицами Матвеевская и Веерная, три путепровода в рамках строительства улично-дорожной сети для транспортного обслуживания ТПУ «Саларьево». Старо-Рублевский путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 сформировал прямую транспортную связь улицами Ивана Франко и Герасима Курина, а путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 (Смоленское направление МЖД) позволил связать два района столицы — Дорогомиловский и Филевский Парк на западе Москвы. Сейчас в Москве строятся еще пять путепроводов: это «Текстильщики-1»; Дмитровский; через железнодорожные пути МЦД-1, соединяющий Проектируемый проезд № 2236 с улицей Хачатуряна; через Савеловское направление МЖД между улицей 800-летия Москвы и улицей Инженерной, а также в районе 24–25 километров Ленинградского шоссе.

— Планируется ли в перспективе появление новых путепроводов на карте столицы?

— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить реализацию программы по реконструкции и строительству путепроводов над железнодорожными путями для формирования удобных поперечных связей между районами. Он отмечал, что реализация этих дорожных проектов создаст для водителей дополнительные маршруты передвижения по городу, уменьшит заторы и улучшит транспортную ситуацию в Москве. Сейчас ведется проектирование по десяти путепроводам, еще два планируются к реализации до 2026 года.