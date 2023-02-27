Новые участки Большой кольцевой линии столичного метро обеспечены мобильным интернетом

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Доступ к мобильному интернету на скорости до 250 Мбит/с. на готовящихся к открытию новых станциях Большой кольцевой линии столичного метро получили абоненты МТС.

Компания обеспечила связью стандарта LTE семь новых станций Большой кольцевой линии метро. Это — «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар» и «Текстильщики», а также две реконструированные станции — «Варшавская» и «Каширская». В тоннелях между ними проложен специальный высокочастотный кабель, а в вестибюлях и на платформах установлены современные базовые станции. Это позволит абонентам пользоваться высокоскоростным интернетом с первых дней работы новых участков Большой кольцевой линии так же свободно, как и во всем метро столицы.

Москвичи в среднем находятся в метро полтора часа в день и стараются проводить это время с пользой, общаясь, читая или работая. Было время, когда в метро с трудом удавалось пользоваться сотовой связью, не говоря уже об интернете. Сейчас время поездки в подземке можно проводить с максимальной пользой и даже удовольствием, слушая музыку, читая книги и общаясь с близкими.

— За прошлый год москвичи скачали почти на 40 процентов больше данных, чем в 2021 году, и спрос на качественное высокоскоростное соединение под землей будет расти дальше, — рассказал технический директор Московского региона МТС Владислав Медведев.

Сеть постоянно расширяют и обновляют. К примеру, в прошлом году связь улучшили на наиболее загруженных линиях столичного метро — Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской.

— Помимо строительства новых базовых станций и обновления сети, мы также объединяем все задействованные диапазоны для расширения емкости сети LTE. Благодаря этому пассажиры могут пользоваться непрерывным интернетом во время пути, даже не скачивая книги и видео, и решая другие задачи, — добавил Владислав Медведев.