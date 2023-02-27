7 пешеходных мостов построят в столице до 2026 года

Проектное решение / Фото: mos.ru

Всего в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы до 2026 года предусматривается строительство семи пешеходных мостов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы.

По его словам, пешеходный мост появится через Нагатинский затон, к его строительству также планируется приступить в этом году. Велопешеходный мост возведут через реку Яузу вблизи МГТУ имени Н. Э. Баумана. Он пройдет от Госпитальной набережной до Рубцовской набережной, протяженность составит 300 метров. Пешеходный мост появится через Водоотводной канал реки Москвы, он соединит стрелку Золотого острова и Крымскую набережную. Еще два велопешеходных моста построят во Мневниковской пойме: первый пройдет через реку Москву на улицу Островную, второй — через реку Москву в сторону парка «Фили».

— Строительство пешеходных мостов необходимо для безопасного и непрерывного прохождения граждан через различные препятствия, такие как водоемы, овраги, железные дороги и автомобильные магистрали. А при обустройстве пешеходных мостов лестницами с эскалаторами, пандусами или лифтами получается создать комфортный проход для маломобильных людей и пожилого населения. Кроме того, пешеходные мосты соединяют между собой разъединенные участки дорог и набережных, что позволяет пешеходам пересекать их напрямую, сокращая время перехода улиц, — отмечает Рафик Загрутдинов.

Глава ведомства отметил, что существующая застройка учитывается при проектировании таких сооружений.

— Для эстетического решения пешеходных мостов существуют большие возможности. При их создании используются конструкции плавных, пластических и криволинейных форм, которые гармонируют с природным окружением и органически вписываются в уже существующую архитектурную композицию соответствующей территории. Кроме этого, они также соединяют воедино стиль отдельно стоящих зданий. В городе пешеходные мосты могут стать достопримечательностью или важной отличительной чертой района (например, Патриарший мост в районе Хамовники или Андреевский мост в районе парка имени М. Горького), — говорит Рафик Загрутдинов.