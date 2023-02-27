Помогать другим можно, только объединив усилия

Сотрудница коворкинг-центра для НКО Восточного административного округа Алена Тимохина маркирует коробки с гуманитарной помощью, собранной неравнодушными москвичами. Необходимые вещи готовят к отправке на Донбасс / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

27 февраля отмечался Всемирный день некоммерческих организаций. На этой неделе в столице состоятся мероприятия, посвященные дате. Корреспондент «Вечерней Москвы» выясняла, какие условия создает город для столичных НКО.

Городской коворкинг-центр для НКО — двухэтажное здание с современным ремонтом и комфортными помещениями. Здесь есть и конференцзалы, и рабочие кабинеты, и даже собственная типография. В центре каждый день кипит работа: вот и сейчас сотрудники заняты упаковкой гуманитарной помощи, которую вскоре отправят на Донбасс. Коробку с кормами для домашних животных старательно собирает сотрудница службы по связям с общественностью городского коворкинг-центра для НКО Алена Тимохина. Здесь она курирует работу всего центра: контролирует сбор гуманитарного груза и помогает в организации разных мероприятий НКО.

— Нашими услугами может воспользоваться любая некоммерческая организация, которая зарегистрирована в Москве, — рассказала Алена. — Мы предоставляем удобные площадки для проведения мероприятий, а еще нашими помещениями пользуются и руководители НКО, когда, например, им нужно поработать в комфортной обстановке, чтобы написать заявку на грант. А еще мы предоставляем консультации бухгалтеров и юристов, которые помогают в решении необходимых задач и в оформлении документов.

Пространство коворкинг-центра действительно настраивает на рабочий лад — современная офисная мебель, хороший быстрый интернет. Но при этом обстановка здесь уютная — стены выкрашены в светлые цвета, а мягкая мебель приятных желтых, оранжевых и розовых оттенков.

— Мы также сотрудничаем с любыми организациями, цель которых — оказывать социальную поддержку. У нас нет никаких ограничений по подаче заявок, но, чтобы все оказывались в равных условиях, время аренды наших помещений для одной организации не более 60 часов в месяц, — продолжает Алена Тимохина. — Помимо этого, у нас есть типография, где каждая НКО может напечатать все, что нужно: визитки, листовки, информационные материалы. Но здесь тоже есть ограничение — тираж для одной НКО не должен превышать 500 листов формата А4.

Благодаря помощи государственных коворкинг-центров социально ориентированные организации теперь могут сэкономить на арендных и типографских расходах и направить эти средства на реальную помощь тем, кому она необходима.

— Основное направление нашего центра — патриотическое воспитание и спортивный досуг молодежи, — подчеркивает Алена. — У нас есть и другие проекты, но, конечно, большая часть мероприятий посвящена именно этим направлениям.

Работа коворкинг-центра организовывается не по территориальному принципу, поэтому крупные центры, как, например, на «Партизанской», принимают нуждающихся со всего города и даже из других регионов страны.

— В настоящее время в Москве работает около 10 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций, — с гордостью отметила Алена. — Самое главное, что они не только оказывают адресную помощь, но и объединяют активных москвичей, которые хотят творить добро.

Так, на базе всех коворкинг-центров совместно с Мосволонтером были открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Сейчас москвичи могут принести сюда одежду, крупы, средства гигиены и сладости, которые потом Российский Красный Крест передаст жителям ЛНР и ДНР.

В ТЕМУ

Некоммерческая организация — юридическое лицо. Однако цель такого учреждения не финансовая выгода, а благотворительность, социальная помощь населению или культурное просвещение. В настоящее время государство поддерживает такие организации — выделяет гранты, информационное сопровождение и предоставление помещений.

Коворкинг-центр НКО — это площадки в каждом административном округе Москвы для работы, деловых встреч и организации мероприятий, форумов, фестивалей и других событий, которые проводят общественные организации.

Общественные организации, не имеющие собственных помещений, могут использовать индивидуальные рабочие места, переговорные комнаты, концертные и выставочные залы для работы, проведения деловых встреч и организации мероприятий. Все помещения оборудованы трансформируемой мебелью и легко адаптируются под любой формат мероприятий.