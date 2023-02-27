Пленные боевики видят правду и пытаются искупить свою вину

Сотрудник Росгвардии во время выполнения боевой задачи по обнаружению схронов с оружием и боеприпасами противника в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики / Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские силы существенно улучшают свои позиции на разных направлениях фронта. Об этом 27 февраля сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, российские силы продвигаются на Марьинском и Авдеевском направлениях, успешно выдерживают контратаки ВСУ под Угледаром.

— Там идет позиционное противостояние. Противник постоянно пытается контратаковать, улучшить свои позиции, — заключил врио главы ДНР.

Наши бойцы делают успехи и в Артемовске. Там российские силы перекрыли снабжение украинской группировки, все дороги под контролем армии РФ.

— Артемовск наконец провалился в классическое оперативное окружение, наши силы полностью контролируют дороги, ведущие в город. Нарушен и прекращен подвоз боеприпасов гарнизону ВСУ, прекращена ротация и подвоз пополнения живой силы, — рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Он добавил, что артемовский котел скоро захлопнется, и Украина окончательно потеряет важный логистический узел. После этого российские силы смогут освободить мирных жителей, которые сейчас, по словам Дениса Пушилина, находятся в тяжелейших условиях.

— Я не возьму на себя такую ответственность — назвать примерный порядок цифр людей, которые там по факту остаются. Но то, что они находятся в тяжелейших условиях, — это очень четко прослеживается по состоянию людей, которых удалось эвакуировать из самого Артемовска, — подчеркнул Денис Пушилин.

Украинские каратели не щадят не только мирных жителей, но и медиков и спасателей. ВСУ целенаправленно обстреливают врачей скорой помощи и пожарных, которые работают по следам обстрелов в ДНР.

— К сожалению, мы в очередной раз зафиксировали, что противник умышленно обстреливает как спасателей, так и врачей, когда они выполняют свой профессиональный долг. Это чудовищно, — добавил Пушилин.

Однако часть украинских военных, попав в российский плен, начинают наконец осознавать, что они натворили. Эти солдаты ВСУ считают своим долгом искупить вину, отправившись на поле боя на стороне сил РФ. Они сражаются в составе добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, отметил Пушилин.

Несмотря на раскаяние некоторых боевиков, основная масса националистов продолжает зверствовать. Например, они обстреливают город Алешки, расположенный на левом берегу Днепра в Херсонской области. Удары приходятся по гражданской инфраструктуре.

— Ситуация очень тяжелая. Из всего обстреливают, что только есть, — пояснил глава администрации муниципалитета Георгий Журавко.

ВСУ обстреливают город из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, стрелкового вооружения и бронетехники. Только за одну ночь украинские военные выпустили 45 снарядов по населенным пунктам региона.

А в городе Запорожье, занятом националистами, российские силы уничтожили объект системы ПВО, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В Мариуполе, несмотря на обстрелы националистов, продолжаются ремонтные работы по восстановлению трамвайного движения в Ильичевском депо № 3. Запустить движение планируется 1 мая. Всего в первый рейс выйдет 13 вагонов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ:

— Конечно, можно и дальше накачивать оружием неофашистский киевский режим и препятствовать любой возможности возродить переговоры. Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы. Россия такого не допустит.