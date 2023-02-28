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В Зеленограде построят тоннель под железнодорожными путями и мосты через реку Сходню

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
В Зеленограде построят тоннель под железнодорожными путями и мосты через реку Сходню
Фото: Департамент строительства города Москвы

Завершено проектирование будущих мостовых сооружений через реку Сходню, а также путепровода тоннельного типа под железнодорожными путями и прилегающих улиц. До конца года по итогам открытого конкурса определят подрядную организацию, которая проведет работы совместно с ОАО «Российские железные дороги». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Всего в рамках проекта предусматривается строительство 2,3 километра дорог и тоннеля под путями Октябрьской железной дороги. Отмечу, что строительство тоннеля и улично-дорожной сети может выполняться параллельно. Согласно Адресной инвестиционной программе города Москвы, завершение реализации проекта намечено на 2026 год, — отметил Андрей Бочкарев.

В течение 2023 года после выбора подрядчика начнется обустройство улиц Алабушевской, Михайловки, Александровки, Конструктора Лукина и Проектируемого проезда № 684.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что сначала подрядчик проведет подготовку территории и начнет строительство улично-дорожной сети, чтобы в дальнейшем соединить ее с тоннелем. После этого вынесут и переустроят инженерные коммуникации.

— Новый тоннель улучшит транспортную доступность районов Силино и Крюково ЗелАО, а также подмосковного Солнечногорска, — уточнил Рафик Загрутдинов.

Это поможет улучшить транспортную доступность районов Силино и Крюково в Зеленограде, а также подмосковного города Солнечногорска.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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