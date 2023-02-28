Столичные психологи объяснили разницу между эгоизмом и любовью к себе

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Многим из нас, наверняка, знакома фраза из памятки о чрезвычайных ситуациях в самолете: «Наденьте кислородную маску сначала на себя, затем — на ребенка». С первого взгляда она может показаться нелогичной, однако это правильное действие. Почему так важно заботиться о себе, объяснила специалист Московской службы психологической помощи Людмила Соскавцова.

Рассуждая о любви к себе, невольно может возникнуть вопрос: «А как это?» Мы осознаем и чувствуем любовь к другим людям, но к себе… Для того, чтобы приблизиться к пониманию этого процесса, попробуйте поразмышлять, как вы относитесь и что думаете о любимом человеке? Ответ поможет разобраться, как могли бы проявлять такое же отношение к самому себе.

— Важно сфокусироваться на внимании к чувствам, отстаивании своих границ, заботе о теле, здоровье и внешнем виде, безоценочном принятии со всеми недостатками, удовлетворении потребностей, праве совершать ошибки, саморазвитии. Этот список нельзя назвать полным, однако это те базовые вещи, которые отражают заботливое отношение к самому себе. Как относитесь к своим ошибкам? Умеете ли говорить «нет»? Размышляя над этими вопросами, возможно, поймете, какие из них сейчас игнорируются, — отметила психолог.

Кто такой эгоист

Бывали ли у вас такие мысли: «Себя ценят только эгоистичные люди, а мне надо думать об окружающих!». В этом убеждении кроется ловушка: между любовью к себе и эгоизмом ставится знак равенства. Однако, эти понятия не идентичны. Их главное отличие в отношении человека к другим. Эгоист настроен на манипулирование людьми и удовлетворение своих потребностей. Он не обращает внимание на личные границы окружающих и редко думает о переживаниях близких. Но те из нас, кто относится с заботой и уважением к себе и чувствам, способен отмечать переживания родных и друзей.

Почему я не люблю себя

Одна из возможных причин — нехватка любви от близкого взрослого, как правило, от мамы. Если она была отстраненной, не давала достаточного внимания, была непоследовательной или агрессивной, у ребенка могла сформироваться ненадежная привязанность. В последствии, такие дети могут ощущать себя недостойными любви, сомневаться в себе (что грозит негативно сказаться на самооценке). Во взрослом возрасте они могут искать подтверждения своей «нормальности» и, соответственно, искать любовь со стороны других людей. Однако ее всегда будет недостаточно.

Надеваем кислородную маску

Первый шаг, который необходимо сделать — честно признаться в том, что с темой действительно нужно работать. Признание проблем позволяет увидеть их. Только тогда смогут произойти желаемые изменения.

Откажитесь от сравнения себя с другими людьми

Пользу может принести сравнение с собой в прошлом. Это позволяет оценить свое актуальное состояние и понять, что именно необходимо изменить

Выстраивайте диалог с внутренним критиком

Представьте его как существо, которое пытается позаботиться, помочь, возможно, предостеречь от чего-то, но делает это не самым лучшим способом. Что скрывается за такими грубыми словами? Критика, который хочет быть услышанным, можно поблагодарить за заботу и попросить его стать добрым советчиком.

Разрешите себе делать ошибки

Смотрите на такие ситуации как на возможность научиться новому. Ошибку можно проанализировать с точки зрения приобретения нового опыта, который в дальнейшем будет полезен и даст результат.

Начните слушать и слышать себя

Возьмите за правило каждый день выделять десять минут на исследование своих потребностей.

— Полюбить себя — это большая и зачастую кропотливая работа. Но это определенно возможно! Если вы понимаете, что самостоятельно справиться не получается, за поддержкой можно обратиться к специалистам, — добавила Людмила Соскавцова.

Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: 8 (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические онлайн-мероприятия. Например, 1 марта в 10:30 состоится вебинар «Внутренние ресурсы». Участники узнают, какими психологическими техниками и упражнениями можно восполнять свои силы. Участие бесплатное, нужна регистрация.