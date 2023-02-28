Собаки помогали людям отвлечься от горя: российские спасатели показали высочайший профессионализм в Турции

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

27 февраля в Турции объявили о завершении поисково-спасательных работ в 21 тысяче зданий. Домой вернулись наши спасатели, которые помогали искать пострадавших в результате землетрясения. «Вечерняя Москва» пообщалась с начальником поисковоспасательной службы кинологической службы отряда «Центроспас» МЧС России Ильей Заславским.

— Илья Эрвинович, в каких населенных пунктах работали наши специалисты?

— В городе Кахраманмараш и в пригородах. Одна группа выезжала и в город Антакья.

— Что общего вы отметили для себя в историях спасения?

— Они все схожи. Местные, волонтеры или спасатели заявляют, что в каком-то из завалов есть пострадавшие — либо был звонок от человека под руинами, либо кто-то слышал его отклик. Один пострадавший с пульта включал и отключал сигнализацию у припаркованной вблизи машины. На место выдвигается мобильная поисковая группа с собаками, приборами поиска и беспилотниками. Первого живого человека мы освободили из бетонного плена на третьи сутки с момента землетрясения, последнего — на седьмые. У многих были серьезные травмы, у нескольких произошла остановка сердца. Десятки людей были спасены, сотням оказана медицинская помощь.

— Что особенно запомнилось во время работы?

— Несмотря на горе, жители города вели себя достойно. Помогали, чем могли, при разборе завалов, предлагали спасателям чай, воду, еду.

— Это уже ваше десятое землетрясение...

— Да. В августе и ноябре 1999 года я в составе нашей аэромобильной группировки тоже участвовал в ликвидации последствий землетрясений в Турции. В этот раз было необычно, что на одной улице стоит дюжина идентичных девятиэтажек, но две сложились в «слоеные пироги», а остальные почти не пострадали.

— Собаки большую роль сыграли в поиске?

— С нами было семь собак: пять специально обученных поиску и обозначению живых пострадавших и две — для поиска тел погибших. Три бельгийские овчарки малинуа (Урга, Тенгри и Крафт), два лабрадора-ретривера (Гита и Азазель), бордер-колли (Рэй) и бретонский эпаньоль (Викки). Хорошо подготовленная собака — это надежный поисковый «прибор». Наши собаки нашли восемь живых людей и 66 тел погибших. Уже после первого дня всем стало понятно, что показанные ими места являются приоритетными. Были ситуации, когда запах выходил с глубины нескольких метров, и до пострадавшего удавалось добраться лишь через сутки. В местах, где было особо травмоопасно, собакам на лапы надевали бахилы. За все время работ ни одна не травмировалась. У двух немного воспалились глаза от пыли, но им сразу оказали помощь. Собаки показали себя отлично: смело передвигались по сложным рельефам, пробирались между «зарослями» арматуры, проникали в полости внутрь завалов. Работали днем и ночью, дружелюбно относились к спасателям и местному населению. В перерывах между работой на завалах собаки общались со взрослыми и детьми, помогали им немного отвлечься от постигшего их горя. А осложняло им работу то, что вблизи завалов у костров грелись местные жители, и дым шел в зону поиска. Но наши собаки очень хорошо подготовлены. На тренировках мы моделируем разные ситуации и даем им возможность подготовиться к трудностям. А потом в реальной работе они действуют непринужденно, как на тренировке.

КСТАТИ

Обычно собаки-спасатели перевозятся в самолетах в багажном отделении. В этот раз турецкие авиалинии решили отблагодарить четвероногих, отправив их домой в бизнес-классе вместе с людьми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Кошкин, завкафедрой политологии РЭУ имени Плеханова:

— Российские спасатели всегда легки на подъем и отправляются на помощь в другие страны одними из первых. При этом сотрудники МЧС всегда оказывают квалифицированную помощь: у наших специалистов есть мобильные госпитали и психологи, которые на месте проводят работу с пострадавшими.