Самокаты, иностранные мессенджеры и покупка лекарств: какие изменения ждут россиян с 1 марта

Москвичка Александра Кунтина разбирает лекарства / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

1 марта вступает в силу ряд новых законов. «Вечерняя Москва» узнала, что ожидает россиян.

Средства индивидуальной мобильности

С 1 марта вступают в силу изменения в Правилах дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности: электросамокатов, моноколес и так далее. Перемещаться на них можно будет со скоростью не более 25 километров в час. По тротуарам и велодорожкам разрешено ездить только электротранспорту весом не более 35 килограммов.

— Теперь средства индивидуальной мобильности — это такой же транспорт, как велосипед или мотоцикл, а это значит, что у владельцев будет больше ответственности, — отметил заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Продажа животных

1 марта начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках.

— Раньше их могли содержать без еды и воды, в тесноте, без надлежащего ухода. Такие ситуации должны быть исключены, — отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Требования к местам продажи животных будет утверждать правительство.

Дистанционная покупка препаратов

В трех регионах страны — Москве, Белгородской и Московской областях стартует эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов. Он продлится до 1 марта 2026 года.

— Продажа рецептурных препаратов дистанционным способом сделает легче жизнь одиноких маломобильных граждан, — отметил Вячеслав Володин.

В период пандемии был принят закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами. Если эксперимент с рецептурными препаратами пройдет успешно, его распространят и на другие субъекты РФ.

Иностранные мессенджеры

При предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального заказа для передачи платежных документов, персональных данных граждан и информации о денежных переводах запрещается использовать иностранные мессенджеры. Также запрет действует для банков и некредитных финансовых организаций. Через мессенджеры нельзя будет делать банковские переводы. Перечень запрещенных мессенджеров определяет Роскомнадзор.

Поддержка бизнеса

Субъекты малого и среднего бизнеса смогут выкупать движимое имущество, например строительную технику, находящуюся в государственной или муниципальной собственности.

Ранее предприниматели могли выкупить только недвижимость. Безопасность личной информации Операторы обязаны информировать Роскомнадзор о намерении передать персональные данные в другие государства. Эта норма касается в том числе паспортных данных, сведений о недвижимости, авиаперелетах и так далее. При угрозе безопасности и основам конституционного строя эту передачу ограничат.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— Москва одной из первых среди субъектов РФ обратила внимание на необходимость регулирования использования электросамокатов, моноколес и гироскутеров. В течение нескольких лет, с 2016 года, когда были зафиксированы первые ДТП с этим транспортом, мы изучали зарубежный опыт, взаимодействовали с профильными органами власти.

КСТАТИ

С 1 марта вступает в силу запрет на управление общественным транспортом или такси для граждан с судимостью за ряд тяжких преступлений (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

ДАЧНИК, ГОТОВЬСЯ К ШАШЛЫКАМ

Правила разведения огня и приготовления шашлыков на мангале на дачных участках изменятся с 1 марта.

Зачастую действующие сегодня правила разведения огня на дачных участках просто невыполнимы, поскольку они одинаково действуют как для огромных территорий, так и для шести соток.

— Подавляющее большинство классических садовых участков не позволяет разместить мангал, удовлетворив все требования, — отмечает депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

С 1 марта 2023 года при разведении открытого огня все так же нужно будет использовать металлическую емкость, но расположена она должна быть в 7,5 метра от зданий и сооружений. Это касается, к примеру, бочек для сжигания сухой травы и веток. От лиственного леса до бочки должно быть не менее 15 метров, зона очистки вокруг — пять метров.

Что касается шашлыков, то от мангала до любой постройки теперь должно быть не менее пяти метров.

Вероятно, в будущем дачников ждут и другие законодательные изменения. Так, по словам Никиты Чаплина, необходимо проработать вопрос защиты права на «вид из окна». В первую очередь речь идет о требованиях к ограждениям и запрете на установку сплошных заборов. Однако до сих пор не понятно, кто должен регламентировать параметры штакетного забора.

Также, по словам Никиты Чаплина, до сих пор не решен вопрос открытости деятельности СНТ как юрлица.

— Не секрет, что в отдельных товариществах существует несколько вариантов протоколов собраний: официальный и тот, который не афишируется, — отметил Чаплин.

По его мнению, решением проблемы мог бы стать единый портал по аналогии с ГИС ЖКХ, где в открытом доступе размещали бы протоколы собраний членов садовых товариществ.