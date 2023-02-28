Оператор улучшил качество связи в подмосковных Люберцах

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Жители подмосковных Люберец теперь могут смотреть видео, играть в онлайн-игры и отправлять сообщения в мессенджерах на максимальных скоростях независимо от уровня нагрузок на сети. Это стало возможным благодаря реализации МегаФоном программы по улучшению качества связи.

Люберцы — город с самой высокой плотностью населения в Подмосковье, хотя по численности он занимает лишь шестое место. Здесь идет активное строительство жилья, и в прошлом году было продано больше квартир, чем в любом другом городе Московской области.

Учитывая растущую активность пользователей услуг связи, МегаФон в рамках модернизации своей сети расширил ее пропускную способность на треть. Для этого оператор задействовал дополнительный частотный диапазон LTE-2600 — он наиболее эффективен для подобных локаций, поскольку может обеспечивать максимальные скорости даже при высоких нагрузках. На действующие базовые станции были установлены дополнительные антенны, улучшающие сигнал в жилом массиве, в частности, на самых высоких этажах.

МегаФон планирует расширение сети, ориентируясь на прогноз потребления трафика. Он рассчитывается при помощи аналитических инструментов на основе больших данных (big data). В результате дополнительные базовые станции были построены в микрорайонах Красная Горка, Городок А, а также на улицах Зеленая, 8 Марта и Весенняя. Жителям новых домов качество связи улучшили за счет использования диапазона LTE-1800 — он обладает не только высокими скоростными характеристиками, но и отличной проходимостью сотового сигнала через плотную застройку.

Таким образом, всероссийский оператор цифровых услуг рассчитывает и дальше подтверждать свой статус лидера по покрытию сети и скорости мобильного интернета в России, присвоенный ему на основе исследований международной компании Ookla*.

*На основе данных с января по июнь 2022 года.