Семь главных изменений, которые ждут российских водителей с 1 марта

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в ПДД. В частности, в документе узаконят новую секцию светофора, поменяют правила парковки, а также пропишут понятие «средства индивидуальной мобильности». «Вечерняя Москва» разбиралась, какие еще нововведения ждут автолюбителей в начале весны.

Больше временных знаков

Знаки на участках с дорожными работами часто устанавливают на переносных опорах — такие знаки носят название «временные». Раньше в правилах было прописано, что обязательного условие для признания знака временным — желтый цвет фона. Однако с 1 марта фон таких знаков может быть и белым — они все равно будут считаться временными.

Изменятся проверки на алкоголь

Если раньше для проверки на алкоголь инспектор ГИБДД должен был привлечь двух понятых, то с 1 марта это условие станет необязательным. Теперь для проведения проверки будет достаточно видеозаписи. Основания для проверки те же самые: запах алкоголя, нарушения речи или телодвижений, неестественный цвет лица или странное поведение.

Поменяют правила стоянки

Сплошные и прерывистые линии рядом с тротуарами, которые запрещают водителям останавливаться или парковать автомобиль, теперь не будут действовать. С 1 марта зоны действия запрещающих знаков будут обозначаться только другими знаками или дополнительными табличками.

Кроме того, изменятся и правила стоянки в тех местах, где она запрещена в четные или нечетные дни. Изменения касаются переходного периода, в течение которого автолюбители имеют право оставить машину на обеих сторонах дороги. Если раньше этот период составлял от 19 до 21 часов, то теперь его удлинили на час и сдвинули ближе к ночи: передвинуть машину понадобится с 21 до 24 часов.

Узаконят новый сигнал светофора

В России стали периодически встречаться лунно-белые секции светофоров, на которых расположен мигающий сигнал в виде пешехода и стрелки. Такие секции предупреждают поворачивающих автомобилистов о том, что сразу за поворотом они должны уступить дорогу пешеходам, переходящим через улицу. С 1 марта эту секцию официально пропишут в ПДД.

Поменяют правила кругового движения

В ПДД добавлены несколько новых поправок к главе о круговых движениях. Согласно изменениям, предполагается, что при въезде на такой перекресток движущийся по второстепенной дороге, как и ранее, должен пропустить тех, кто едет по кольцу. То же самое касается случаев, когда и кольцо, и примыкающая к нему дорога имеют равное значение. Если же водитель заезжает на кольцо с главной дороги, то он имеет приоритет.

Самокаты признают ТС

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) официально пропишут в ПДД. К СИМ относятся любые устройства, имеющие электрический двигатель (кроме электровелосипедов) и не менее одного колеса. Соответственно, в эту категорию попадает даже моноколесо.

С 1 марта все владельцы СИМ будут обязаны соблюдать ПДД. Им запретят выезжать на дорогу в нетрезвом виде. Кроме того, владельцам СИМ нельзя будет находиться на проезжей части, которая предназначена для автомобилей (если скорость их движения выше 60 км/ч). За нарушения водителей СИМ будут штрафовать на сумму до 1500 рублей.

Парковка для инвалидов — только для инвалидов

Чтобы избежать нарушений правил парковки на местах для инвалидов, с 1 марта для стоянки на таком месте владельцу машины понадобится официально зарегистрироваться в федеральном реестре (sfri.ru). Раньше для подтверждения права бесплатной стоянки на месте для инвалидов владельцу машины было достаточно иметь соответствующий знак на стекле и предоставить документ, который подтверждает проблемы со здоровьем. Нововведение связано с тем, что автолюбители не боятся изготавливать поддельные удостоверения.