Воины, принявшие неравный бой с террористами

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

1 марта, 23 года назад, произошло одно из самых кровопролитных сражений второй чеченской войны — бой 6-й роты псковских десантников с бандой Хаттаба.

После установления хрупкого мира в Чеченской Республике в 1996 году круги, поддерживающие международный терроризм, не успокоились и стали набирать силы для новой войны. На Северный Кавказ продолжали прибывать наемники из арабских стран, единственным занятием которых была война.

Одним из самых опасных лидеров боевиков был иорданец Хаттаб, который успел повоевать еще в Афганистане против советской армии. Зимой 2000 года, вскоре после начала второй войны в Чечне, федеральные войска оттеснили боевиков в горы. В селе Шатой собралось несколько тысяч бандитов, руководили которыми самые одиозные полевые командиры — Гелаев, Масхадов, Хаттаб. Кольцо федеральных войск начало сжиматься, и группа, которой командовал Хаттаб, предприняла попытку выйти из окружения. На пути движения отряда боевиков на высоте 776 оказались гвардейцы-десантники 76-й псковской дивизии ВДВ. Взвод разведки под командованием лейтенанта Алексея Воробьева обнаружил группу боевиков, которая была уничтожена огнем. Однако десантники не ожидали, что встретят две с половиной тысячи бандитов. Завязался неравный бой. Один из немногих выживших на высоте 776 — Герой России Александр Супонинский — в тот роковой день был командиром отделения.

— Погода была пасмурная, и очень быстро после начала боя опустился туман. После того как наши напоролись на разведку боевиков, никто не думал, что за ними идет такая масса, — вспоминал потом Александр Супонинский.

Потом будет много версий произошедших событий. Поскольку нет никаких фото- или видеосвидетельств боя, что на самом деле произошло на высоте 776 со стопроцентной уверенностью сказать сложно. Точно известно, что десантники выполнили свой долг до конца. Они дрались до последнего, невзирая ни на что. Ценой жизни остановили прорыв бандформирований.

События развивались настолько быстро, что десантники даже не успели окопаться для обороны. Приходилось вести бой на близкой дистанции, скрываясь за естественными укрытиями и деревьям. В ход пошли ручные гранаты, а местами доходило и до рукопашной.

Именно эти эпизоды изобразили на эпичном батальном полотне художники студии Минобороны имени Митрофана Грекова Дмитрий Ананьев и Илья Лебедев. Сегодня их работа, посвященная подвигу 6-й роты, находится в Рязанском училище, которое окончили многие погибшие в том бою офицеры.

— Мы не претендуем на документальность в изображении боя, но нам хотелось подчеркнуть накал сражения, когда на одного десантника приходилось несколько вооруженных бандитов, — рассказал художник Дмитрий Ананьев.

В Пскове в память о подвиге был установлен монумент, где на куполе раскрытого парашюта написаны имена погибших десантников.