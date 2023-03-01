Психолог рассказала, как родителям превратить вредные привычки ребенка в полезные

Фото: Pixabay

Подростковый возраст — время активных перемен в жизни ребенка, поиска собственной идентичности, первых серьезных самостоятельных решений и принятия последствий из-за ошибок. Ребенку важно, чтобы не только он, но и все окружающие, особенно близкие, воспринимали его как взрослого человека, серьезно относились к его мнению. Подросток словно исследует мир заново. Только теперь в фокусе его внимания не объекты окружающего мира, как в детстве, а отношения со сверстниками, способы показать всем свою независимость, в том числе от родителей. При этом, с одной стороны, он желает быть взрослым и самостоятельным, с другой стороны, он подвержен влиянию сверстников. Весь подростковый возраст наполнен противоречиями, которые определяют психологические особенности ребенка, проходящего этот жизненный этап.

У подростка продолжают развиваться личностные качества, появляются новые привычки и модели поведения. Конечно, всем любящим и внимательным родителям важно, чтобы у их ребенка появлялись полезные и хорошие привычки — привычка учиться и узнавать новое, вести здоровый образ жизни, обсуждать важные для себя вопросы с родителями. Но бывает, что у подростков появляются привычки со знаком «минус». О том, как родителям помочь ребенку справиться с вредными привычками, рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы (ГППЦ) столичного Департамента образования и науки Оксана Голерова.

Признать существование проблемы

У родителей часто могут возникать мысли, что чего-то вредного или неправильного с их ребенком в принципе не произойдет. Потому что они его «правильно воспитывали, подавали правильный пример». Но подросток приобретает вредные привычки не только в силу не «того воспитания», но и потому что стремится разнообразить жизненный опыт, не всегда понимает реальную опасность некоторых экспериментов или не может твердо сказать нет. Особенно сложно подростку отказать, если в группе значимых сверстников приняты вредные привычки. В таком случае желание быть своим в коллективе зачастую перевешивает здравый смысл. Если так случилось, важно не игнорировать, а признавать зависимости ребенка и искать пути решения проблемы вместе с ним.

Спокойно и твердо удерживать позицию

Выясняйте, что происходит с ребенком, сдержанно и уверенно разбирайтесь с причинами, сохраняйте доверительные отношения с ним. Ему крайне важна ваша поддержка, чтобы справиться. Ваше беспокойство и тревога с большой долей вероятности усилят его уязвимость и отчаяние. Ваша уверенность и стремление разрешить проблему придадут ему сил и станут ресурсом на пути к позитивным изменениям.

Быть позитивным примером для подражания

Будьте рядом с подростком, покажите, как вы справляетесь с трудностями, не используя разрушительных для здоровья способов. Если занятия спортом помогают вам справляться с негативными эмоциями и чувствовать себя увереннее, вероятно, и подросток увидит в этих занятиях ресурсы для преодоления сложных ситуаций. Это могут быть любые позитивные способы совладения с пристрастиями и преодоления их. Пусть они будут разнообразны, чтобы ребенку было легче выбрать тот, что ему по душе.

Быть в контакте и говорить с ребенком

Не уходите от разговоров с подростком, не наказывайте его молчанием или угрозами, сохраняйте или восстанавливайте его доверие к вам. Чтобы решить проблему, важно понять ее истинные причины, узнать, какие свои внешние или внутренние проблемы ребенок пытается разрешить, прибегая к вредной привычке. После этого — определить, какие альтернативные варианты могут быть для него полезны. А еще важно снова рассказать ребенку о ваших чувствах, о том, что вы любите его, что он важен для вас и дорог.

Обращаться за специализированной помощью

Если речь идет об употреблении запрещенных веществ, ребенку требуется помощь специалистов различного профиля, в первую очередь медицинского. Бесплатную консультацию можно получить по круглосуточному телефону доверия Московского научно-практического центра наркологии: +7 (499) 709-64-04. Специалисты проведут диагностику, окажут психологическую поддержку, расскажут о возможностях получения профессиональной помощи. Сотрудники центра сориентируют, как правильно предложить помощь подростку, куда прийти на консультацию или где начать лечение. Такие вредные привычки не исчезают сами по себе. Сохраняя здоровье ребенка, помогайте ему формировать собственное желание справиться с привычкой. Станьте его опорой и поддержкой в этой непростой для него жизненной ситуации.

Если у вас сложности при общении с подростком, с которыми не получается справиться самостоятельно, вы можете обратиться за помощью к психологу. Записаться на бесплатную консультацию к специалисту ГППЦ можно на сайте центра или позвонив по телефону +7 (800) 250-11-91.