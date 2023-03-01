Как медиаторы помогают решать конфликты, рассказали в столичном семейном центре

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Неразрешенные конфликты могут сделать отношения между близкими людьми сложными и запутанными. Служба медиации семейных центров столицы помогут наладить общение. За все время работы к ним обратились более 2 тысяч москвичей. Подробнее об этом рассказывает специалист семейного центра ТиНАО Екатерина Коробейникова.

В семейный центр обратились Тимофей и Вера, родители 19-летнего Юрия и 16-летней Дианы. Сыну отдали комнату дочери: юноша устроился на работу, и понадобилось больше места для компьютерного стола. Школьница была категорически не согласна с таким решением, и, чтобы сгладить ситуацию, мама с папой купили собаку, которую девушка давно хотела. С этого момента брат с сестрой постоянно ругаются, находят повод высказать друг другу недовольство.

Выслушав Тимофея и Веру, специалист назначил Диане и Юрию индивидуальные консультации. Каждый объяснил медиатору свою позицию, поделился видением ситуации и чувствами. Выяснилось, что школьнице была важна ее комната, окна выходили на запад, девушка любила рисовать закаты. А старший брат всю жизнь мечтал о собаке, но родители не разрешали. Ему стало обидно, когда сестра так легко получила то, что ему было недозволенно.

Во время совместных встреч медиатор помог Юрию и Диане выразить эмоции и переживания, никого при этом не обижая. Специалист направлял беседу, задавал уточняющие вопросы. Постепенно участники смогли понять друг друга. Брат и сестра поделились чувствами, им стало легче искать пути для разрешения разногласий.

Вскоре дети Тимофея и Веры нашли компромисс, который устроил всех. Юрий разрешил Диане рисовать в его комнате, а та предложила брату чаще гулять с собакой и заниматься у кинолога.

— Ребята снова стали дружными, как когда-то в детстве, больше времени проводят вместе. Например, пока Юра работает, Диана сидит рядом и рисует, или дети вдвоем гуляют с псом Рубином. Медиатор помог детям взглянуть на ситуацию со стороны, встать на место друг друга и достигнуть взаимопонимания. Ребята могут поссориться, но теперь быстро мирятся и разрешают конфликты. Кроме того, наша семья стала крепче, а общение — более доверительным, — рассказала Вера.

Цель медиатора — примирить стороны, а не вынести вердикт в пользу одного из участников

В отличие от судебного разбирательства в процессе медиации не ищут правых и виноватых. Здесь находят решение, которое устроит всех и позволит наладить отношения.

Индивидуальный подход к каждому случаю

Медиатор проводит личные беседы со всеми участниками конфликта, анализирует ситуацию, рассматривает ее с разных позиций. Затем специалист подбирает и выстраивает траекторию совместных встреч с учетом пожеланий и стремлений сторон.

Скорость процедуры

Продолжительность и количество встреч с медиатором зависит от сложности конфликта и желания идти на компромисс. Некоторым хватает одной общей консультации со специалистом, чтобы разрешить разногласия и помириться.

Медиативное соглашение имеет юридическую силу

В результате процедуры стороны подписывают официальный документ, куда вносят согласованные друг с другом пункты. Обязуются их исполнять, а заверив бумагу у нотариуса, получают право использовать ее, например, в суде.

— Медиативный подход к разрешению конфликтов позволяет участникам не просто добиться справедливости, а достигнуть примирения. Если самостоятельно найти выход и наладить общение не получается, необходимо обратиться за помощью к специалистам семейных центров Москвы. Медиаторы обеспечат полную конфиденциальность, направят и поспособствуют восстановлению гармонии в отношениях, — отметила Екатерина Коробейникова.

СПРАВОЧНО

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.