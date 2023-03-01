Руки прочь от подснежников: на улицах столицы незаконно продают краснокнижные растения

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Во вторник, 28 февраля, в нашу редакцию поступило сразу несколько обращений от читателей, которые заметили, что на столичных улицах активизировались торговцы подснежниками. Москвичей интересует: законна ли такая продажа красно книжных растений. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился на поиски продавцов весенних букетов.

Найти торговцев оказалось несложно. В центре столицы, возле Пушкинской площади, в разгар дня стоят несколько молодых людей с пакетами, полными подснежников. Они сами подходят к людям и предлагают купить цветы.

— За букет из 50 цветков — 500 рублей! — говорит мне один из продавцов. — Самые настоящие подснежники, совсем свежие!

Интересуюсь, откуда у него краснокнижные растения и знает ли он, что торговля ими незаконна.

— Ой, не хочешь — не бери, — обиженно бросает молодой человек и тут же ретируется в сторону солидного мужчины, который вышел из иномарки.

Еще один пункт продажи я обнаружил на набережной Яузы. Там продавец без зазрения совести заявил, что подснежники — из Крыма, где их якобы целые поляны. А запрет на торговлю, по его словам, это все мелочи жизни.

Фотографии этих цветов «Вечерка» переслала специалистам Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Главный садовник ведомства Антон Дубенюк подтвердил, что на улице продают именно краснокнижные подснежники:

— Они растут в Крыму или Сочи. Покупать и принимать в дар собранные браконьерским способом букеты я не советую.

А нелегальным торговцам грозит штраф.

— Им придется заплатить от 2,5 до 5 тысяч рублей, — говорит юрист Александр Колоколов. — Компанию, занимающуюся продажей первоцветов, могут оштрафовать на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей.

ВАЖНО

Нередко весенние цветы не выращивают в теплицах на продажу, а буквально воруют из природы, грубо вмешиваясь в важные процессы.

— Во-первых, люди вытаптывают все вокруг, в том числе и сами редкие растения, — говорит заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова.

— Во-вторых, вегетативный период у первоцветов совсем короткий, их срывают до того, как они успевают произвести семена. Даже если взять только побеги и цветки, может погибнуть все растение.

Первоцветы являются важным источником жизненной энергии для бабочек, пчел и шмелей. Они питаются нектаром ранних цветов. Отсутствие еды может привести к их исчезновению. Некому будет опылять растения, которые расцветут позже.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Алексеев, заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

— В России установлен запрет на нелегальные сбор и продажу первоцветов. Выездные проверки в рамках общегородской операции «Первоцвет-2023» до конца марта проводят инспекторы Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы совместно с полицией. При выявлении нарушений составляется протокол по статье 8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». За административное правонарушение предусмотрен штраф.

ФАКТ

За всю историю наблюдений самые ранние подснежники в Москве взошли в необычайно теплом 2014 году. Тогда они появились 13 января. Сейчас в столице подснежники еще не распустились.