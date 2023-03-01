Столичные психологи рассказали, как подготовиться к встрече весны

Фото: Вечерняя Москва

Весна традиционно считается порой обновления и перемен. Однако мало кто ощущает прилив сил в начале марта. Вместо долгожданного воодушевления можно ощутить упадок сил, апатию и хандру. Настроиться на позитив, радость и легкость помогут рекомендации специалистов Московской службы психологической помощи Екатерины Игониной и психолога семейного центра «Отрадное» Марии Овчаровой.

В семейный центр обратилась Александра. Она поделилась, что живет словно «на автомате». Каждый день проходит одинаково: все время женщина посвящает работе и делам по дому. Старается уделить внимание близким, но не знает, где взять силы, нет настроения и желания что-либо делать. Стали ухудшаться отношения в семье, возникают конфликты с мужем, а 13-летняя дочь отдаляется: перестала делиться мыслями и переживаниями.

Во время консультации психолог провел с Александрой несколько тестов. Выяснилось: упадок сил и плохое настроение женщины связаны с тем, что она «отодвинула» на второй план мысли о себе. Специалист объяснил, как важны, особенно для мужа и дочери, стабильность и внутренняя гармония мамы. Ей порекомендовали посетить тренинг «Весеннее обновление», чтобы снять напряжение и достигнуть спокойствия.

На интерактивном занятии специалист рассказал Александре и другим участницам, как найти в себе мотивацию и достигнуть равновесия. Психолог порекомендовал уделять время собственным чувствам и эмоциям, заботиться о себе так же, как о ростках любимых цветов. Особое внимание стоит обращать на собственное отношение к происходящим событиям. Выполняя специальные упражнения, женщины развивали позитивное мышление и тренировались применять его в повседневной жизни.

Постепенно, следуя рекомендациям психолога, Александра смогла пересмотреть приоритеты, стала больше думать о своем состоянии. Хандра прошла, женщина начала лучше спать, настроение нормализовалось, появились силы и желание проводить время с семьей и развиваться.

— Отношения с мужем и дочкой стали крепче, когда мое самочувствие улучшилось. Теперь активно проводить время: гулять с дочерью, ездить всей семьей в походы, вместе проводить вечера за просмотром кино. Рада, что новое время года начинаю полной сил на свершения, — поделилась Александра.

Чтобы встретить весну обновленными, необходимо найти в себе энергию и достигнуть внутреннего баланса.

— Под конец зимы многие сталкиваются с упадком сил, перепадами настроения или бессонницей. Преодолеть такое состояние можно. Отличным решением будет, например, изменить свое утро. Проснитесь пораньше: всего пятнадцать минут, добавленных к обычному времени сборов на работу, позволят преобразовать начало дня. Можно сделать несложную зарядку, принять контрастный душ или сварить чашечку кофе, никуда не торопясь и не нервничая, — рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Заряжайтесь энергией

Необходимо помнить про естественные источники бодрости. Наполниться силами помогают регулярные прогулки, занятия физкультурой, правильное питание, соблюдение режима сна, смех и позитивные эмоции в течение дня. Общение с друзьями и близкими также важно, старайтесь собираться почаще и обмениваться хорошими новостями.

Освежите интерьер

Пока природа готовится к появлению ярких красок, их можно добавить дома. Текстиль любимых цветов, горшки с изумрудной зеленью и цветущими орхидеями, оригинальная занавеска в ванной — даже пара деталей способна оживить обстановку.

Избавляйтесь от лишнего

Уборка, особенно генеральная, — верный способ улучшить настроение и эмоциональное состояние. Можно не просто навести порядок, но избавиться от того, что тяготит. Распрощайтесь с обидами, завистью, затяжными конфликтами и сожалениями. Они мешают жить настоящим, радоваться жизни и чувствовать себя счастливыми.

Приобретите полезные привычки

Первое марта — отличный шанс начать новый жизненный этап. Стоит выделить три основные цели для каждого месяца. Это могут быть дела, которыми давно хотелось заняться: вечерняя пробежка или отказ от сладкого. Постепенно выполняя поставленные задачи, можно сделать весну не только прекрасным временем года, но и периодом, который изменит вас к лучшему.

— Весна — время обновления и расцвета не только для природы, но и для человека. Чтобы встретить ее с душевным спокойствием и хорошим настроением, стоит подготовиться: начать привносить в жизнь яркие краски и тепло. Если же самостоятельно настроиться на позитив не получается, стоит обратиться к специалистам семейных центров Москвы, — отметила психолог семейного центра «Отрадное» Мария Овчарова.

СПРАВОЧНО

Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.