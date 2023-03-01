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Рафик Загрутдинов: В этом году в Москве построят 3,5 млн квадратных метров за счет средств городского бюджета

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Рафик Загрутдинов: В этом году в Москве построят 3,5 млн квадратных метров за счет средств городского бюджета
Фото: Департамент строительства города Москвы

2,2 миллиона квадратных метров введено в эксплуатацию в прошлом году за счет средств городского бюджета Департаментом строительства города Москвы. В планах на этот год — ввести в эксплуатацию порядка 3,5 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на встрече с журналистами «На 7 этаже».

Он также отметил, что с начала года уже введено в эксплуатацию 27 объектов площадью 770,9 тысячи квадратных метров. Среди них — флагман инновационного центра МГУ кластер «Ломоносов», который Владимир Путин и Сергей Собянин открыли в январе. Также введены в строй две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в смену каждая в районах Дмитровский на Дмитровское шоссе и в Солнцеве на пересечении улиц Волынская и Авиаторов.

Центр социального обслуживания с бильярдной и спортзалом скоро откроет свои двери для посетителей в районе Восточное Дегунино Северного административного округа Москвы — здание построили в Керамическом проезде, дом 45б. В 14-м квартале Некрасовки уже готова новая современная четырехэтажная школа на 550 учащихся. В здании оборудованы IT-полигоном, лабораторный практикум инженерно-физического направления с возможностью зонирования, есть актовый зал на 330 мест и спортивный зал.

— В этом году на реализацию Адресной инвестиционной программы Москвы и программы реновации в этом году выделено 1,135 триллиона рублей. Это на 12 процентов больше объема финансирования прошлого года. Данный рост обусловлен прежде всего увеличением объемов по строительству жилья по программе реновации, а также стартом строительства социальных объектов в рамках реализации программы реновации, — также добавил Рафик Загрутдинов.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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