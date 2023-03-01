Рафик Загрутдинов: Более 70 километров новых дорог построят в этом году в Москве

Фото: Департамент строительства города Москвы

Одним из ключевых направлений нынешней градостроительной политики сегодня является комплексное развитие транспортной инфраструктуры — строительство новых дорог, искусственных сооружений и объектов сопутствующей инфраструктуры. Об этом сообщил на встрече с журналистами руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В рамках развития транспортного каркаса столицы за счет средств Адресной инвестиционной программы в этом году запланировано построить 70,1 километра дорог, 33 искусственных сооружения и 19 пешеходных переходов, — отметил Рафик Загрудинов.

Глава ведомства уточнил, что в нынешнем году планируется ввести в эксплуатацию южный участок Московского скоростного диаметра примыкающего северного участка (СВХ) до Варшавского шоссе в районе МКАД, а также северный участок МСД в районе Некрасовка с соединением с автомобильной дорогой Москва — Нижний Новгород — Казань (М-12). Строительные работы развернуты в рамках поручений мэра Москвы по развитию транспортной инфраструктуры города.

Кроме того, предусмотрен к вводу в эксплуатацию Дмитровский путепровод в районе метро «Петровско-Разумовская». Благодаря путепроводу улучшится пропускная способность Дмитровского шоссе. Также это позволит построить новую железнодорожную инфраструктуру в рамках проекта создания линии третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) и перспективную высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург. Также введут три развязки на МКАД. Это развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня, с Алтуфьевским шоссе и Липецкой улицей.