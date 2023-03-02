Ученики Всероссийского центра для незрячих детей добились первых успехов

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

С сентября 2022 года на базе Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых начал свою работу Всероссийский центр для незрячих детей. Уже полгода в нем учатся одаренные дети с нарушениями зрения из Приморского края, Владимирской, Ивановской, Новосибирской и Ростовской областей и города Москвы. Рассказываем, как педагоги помогли детям адаптироваться к столичной жизни

— Обучающиеся Всероссийского центра имеют перспективы получения устойчивых знаний по различным предметам. Кроме того, профилирование по определенным направлениям учебной деятельности станет хорошим фундаментом для дальнейшего профессионального обучения. В будущем это поможет ребятам социализироваться в обществе, получить образование в высших учебных заведениях, трудоустроиться и найти свое место в жизни, — рассказал Иван Вишнивецкий, директор Школы-интерната № 1 № 1.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В работе с детьми педагоги используют наглядные рельефные пособия: на уроках истории и географии дети знакомятся с рельефными картами.

— Мы стараемся развивать детей в разных направлениях и, конечно, еще одной важной задачей наряду с хорошим образованием является их социализация. Систематические выезды в интересные места Москвы, выставки, музеи, театры — неотъемлемая часть образовательного и воспитательного процесса. Также еженедельно ребята посещают Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая, где для них организованы занятия по актерскому мастерству, — рассказала Виктория Полукарова, классный руководитель школьников Всероссийского центра для одаренных незрячих детей.

Находясь вдали от дома, обучающимся Всероссийского центра приходится быть более самостоятельными. Быстрее адаптироваться в новых условиях им помогают занятия по социально-бытовой ориентировке, на которых совершенствуются навыки восприятия пространства и общения с окружающими в различных ситуациях. Эти уроки проходят как в помещении школы, так и на прилегающей территории. Ребята учатся передвигаться с тростью и пользоваться звуковыми и тактильными ориентирами.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— Радует тот факт, что дети мотивированы. Приехав из разных регионов, каждый из них переживал, как будет выглядеть на фоне других, достаточно ли полон багаж знаний. И это подстегивало учеников на еще более усердную работу. Приятно, что на уроках получается выполнить больший объем заданий, чем в других классах параллели. Для поддержания этого азарта используем различные формы работы: игровые техники, творческие задания, проблемное обучение. А лучшей наградой для учителя является то, что ребята по собственному желанию выполняют дополнительные задания и делают это с радостью, — рассказала Марина Холод, учитель математики ШОР № 1.

Во второй половине дня обучающиеся центра посещают коррекционные занятия, кружки и секции по интересам, занимаются в музыкальной школе. Для детей организованы факультативы по филологии, лингвистики и иностранному языку, которые проводят специалисты центра педагогического мастерства. А в следующем учебном году планируется введение в программу второго иностранного языка. Ребята активно участвуют в классных, общешкольных и городских мероприятиях. Помимо педагогов коррекционно-развивающего обучения с учениками и их родителями занимаются психологи.

— Конечно, непросто отпускать своего ребенка учиться в другой город, терять личный контакт, да и вообще, так надолго расставаться. Но приоритет лучшего образования, широкого спектра возможностей после окончания школы и, как результат — успешного будущего своей дочери для меня очевиден. По прошествии полугода обучения в Москве убеждаюсь, что мы сделали правильный выбор. Дружеская обстановка в новом классе, внимательное отношение и доброжелательность педагогов помогают нашим детям чувствовать себя комфортно и меньше скучать по дому, — поделилась своим мнением Иркэ Петрова, мама обучающейся из Новосибирска.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Надина Петрова ранее училась в Новосибирской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей № 39. По приезде в Москву быстро адаптировалась в новых условиях. Уже довольно хорошо ориентируется в здании школы и с удовольствием общается не только с одноклассниками, но и с ребятами из старших и младших классов. Этому способствует легкий характер девочки и высокий интерес к новым знаниям. Она активно увлекается историей и литературой, сама пишет стихи, а также любит уроки математики.

— Я хочу не просто поступить в институт и получить достойное образование, а много учиться и трудиться, чтобы стать ученым, — мечтает Надина Петрова.

НА ЗАМЕТКУ

Школа интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых работает в режиме 5-дневной недели с круглосуточным пребыванием. Обучение детей с инвалидностью по зрению проходит с использованием шрифта Брайля — специальном рельефно-точечном шрифте для людей с полной потерей зрения, с широким использованием тифлоприборов и адаптированных тактильных методических пособий. В учреждении также работает дошкольное отделение для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Чтобы записать ребенка в ШОР № 1, родители могут обратиться напрямую в школу с заявлением и необходимыми документами. Зачисление происходит на основании заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии.