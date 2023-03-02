В столичных семейных центрах подростков научат безопасному поведению в Интернете

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Интернет дает множество возможностей взрослым и детям: общение, изучение нового, постоянное развитие. Но в сети есть и опасности, о которых необходимо знать. Особенно важно информировать подростков, которые много времени проводят в Интернете и не осознают серьезность потенциальных угроз. Как ребят учат безопасному поведению в Интернете, рассказывает психолог семейного центра «Притяжение» Елена Груздева.

В семейный центр обратилась Ольга, мама 14-летнего Ярослава. Она беспокоилась, что сын много времени проводит в Интернете. На первый взгляд просто играет, знакомится с другими подростками, общается. Но женщина переживает: по другую сторону экрана может оказаться кто угодно, например, мошенник. Родителям хочется обезопасить юношу, они подумывают ограничить доступ к гаджетам, но переживают, что это ухудшит отношения с ребенком.

На консультации психолог отметил, запрещать Ярославу пользоваться современными технологиями — не выход. Юноша может уйти в протест, начнет совершать необдуманные поступки. Ольге рассказали об особенностях психологии подростков и порекомендовали не ограничивать сына, а разговаривать с ним. Особенно важно, чтобы родители были в курсе, какой информацией делится школьник, при этом не ставили жесткие рамки, если они не касаются безопасности ребенка.

По рекомендации психолога Ярослав стал посещать подростковый клуб семейного центра. На занятии, посвященном кибербезопасности, специалисты объяснили юноше и другим ребятам, как пользоваться Интернетом без вреда для себя и окружающих. Участникам рассказали о сетевом этикете, правилах общения с незнакомцами. Подростки выполнили практические задания.

Также родители смогли обсудить с сыном свои тревоги и договорились доверять друг другу. Подросток пообещал вести себя осмотрительно, а, если столкнется с чем-то непонятным или, как ему кажется, опасным, попросит совет у мамы и папы.

— После занятия по кибербезопасности сын заинтересовался программированием. Он активно изучает дополнительную информацию, стал читать специальную литературу. Мне кажется, теперь Ярослав знает об угрозах в Интернете даже больше, чем я. Иногда в советах нуждаемся мы с мужем, тогда сын приходит на помощь, — поделилась Ольга.

Невозможно навсегда запретить ребенку пользоваться Всемирной паутиной. Так или иначе ему предстоит взаимодействовать с миром через Интернет, который стал неотъемлемой частью жизни человека. Но родители могут сделать процесс коммуникации более безопасным, если научат детей основным правилам поведения в сети:

Остерегайся мошенников

Основное правило, которое необходимо донести до ребенка — нельзя позволить обмануть себя и украсть личные данные. Взрослые должны объяснить сыну или дочери, что не стоит сообщать кому-либо домашний адрес, номер мобильного телефона, почту или геолокацию. Также важно периодически менять логины и пароли.

Не публикуй сомнительный контент

Материал, выкладываемый в Интернет (фото, видео и комментарии), не должен быть неприличным или оскорбительным. Кроме того, профиль в социальных сетях стоит закрыть, чтобы не стать жертвой недоброжелателей, которые могут использовать посты в корыстных целях.

Не переходи по странным ссылкам

Также стоит предупредить ребенка о фальшивых объявлениях, подозрительных сайтах, которые обещают, например, денежный приз. При нажатии на подобные баннер можно не только загрузить компьютерный вирус, но и «слить» личные данные хакерам.

— Помните, если человек по ту сторону экрана не может оказать физическое воздействие, он все еще способен нанести реальный вред. Поэтому постарайтесь объяснить, что в Интернете лучше не откровенничать с незнакомыми людьми и вести себя осмотрительно, — отметила Елена Груздева.

СПРАВОЧНО

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.