Новое слово в энергосбережении: МОЭК проводит тепловизионное обследование объекта

Повышение энергоэффективности сегодня — не пустой звук. Многие уже поняли, что смысл здесь заключается не только в охране экологии — зачастую куда более весомым аргументом для потребителя является забота о собственном кошельке и комфорте. Решения для этого существуют разные — от банальной замены входной двери, которая станет плотно закрываться и не будет выпускать тепло из помещения, до модернизации инженерных сетей и профилактики целостности строительных конструкций.

Сегодня в распоряжении столичных коммунальщиков имеются самые современные технологии, позволяющие в максимально короткие сроки повысить энергоэффективность любого объекта. Прошло время, когда о наличии трещины можно было узнать по заиндевевшей стене. Сейчас одним из наиболее востребованных и надежных методов является обследование объекта при помощи тепловизора.

На днях специалисты ПАО «МОЭК» — единой теплоснабжающей организации Москвы — провели бесплатное тепловизионное обследование многоквартирного жилого дома по ул. Дмитрия Ульянова. Такой подарок получила управляющая компания здания — ФГУП Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ. Она стала победителем четвертого ежегодного конкурса московских тепловиков «Лучший потребитель» в номинации «Лучшая организация, управляющая нежилым фондом». Предприятие обслуживает более 1 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости, в том числе свыше 130 исторических зданий в центре Москвы. Подарочный сертификат использовали для обследования многоэтажного дома в районе Академический. Как пояснил главный специалист отдела департамента эксплуатации ГлавУпДК Вячеслав Прокофьев, этот дом стоит в региональном графике на капитальный ремонт в 2024–2026 гг., и компании важно понимать, какие задачи и в какие сроки ей предстоит решать.

Фото: Наталья Коваленко

— Мы хотим в результате этого обследования получить в отчете сведения, где больше всего теряем тепла, чтобы использовать это в дальнейшей работе, — отметил Вячеслав Прокофьев.

Он добавил, что ГлавУпДК очень ответственно подходит к вопросу энергосбережения, поэтому стремится реализовать все рекомендации в данной области. В частности, в рамках техзадания проводится замена старых труб на трубы с ППУ изоляцией, устанавливаются автоматические системы, позволяющие гибко регулировать температуру в зависимости от внешних условий. Все это помогает снизить расход энергии. Новая методика контроля, рассчитывают в ГлавУпДК, также позволит избежать лишних потерь.

При помощи мобильного тепловизора проводится аудит подвальных помещений, технического этажа, лифтовых холлов и фасада здания. В итоге клиент получает термограмму, где отображены температурные перепады, указывающие на утечку тепла или иные дефекты.

— Бывают случаи, что в стене снаружи образуется трещина. Туда влага попадает, и на тепловизионном снимке видно холодное пятно. Обнаружив его вовремя, можно предотвратить разрушение поверхности стены, — рассказывает главный специалист управления диагностики тепловой сети МОЭК Никита Яковлев.

Однако не стоит думать, что для определения дефекта достаточно просто навести тепловизор на объект и увидеть разноцветные пятна. Чтобы обследование было корректным, нужно учитывать множество факторов: погоду, время суток, наличие ветра, материал объекта и прочие условия. Специалисты тепловых сетей проходят обучение и получают сертификат, позволяющий проводить тепловизионный контроль и анализировать результаты.

— Результатом обследования является заключение, где будут указаны условия, при которых проводился контроль, сам объект контроля и термограммы, на которых отображены проблемные участки, — говорит ведущий инженер Василий Маишев. — По итогу мы даем рекомендации по ремонту. Скажем, если видим неравномерное распределение температуры по тепловой изоляции, вероятнее всего, потребуется ее замена, — добавляет он.

По словам Маишева, в последнее время довольно часто поступают заказы на тепловизионное обследование объектов как от управляющих компаний, так и от частных лиц. Заказчики хотят с помощью неразрушающих методов контроля узнать, насколько качественно сделан ремонт в квартире или где происходит утечка тепла в коттедже.

— Выявлять утечки тепла необходимо, чтобы оптимизировать затраты на оплату энергоресурсов. Заказчику аудита направляется отчет с указанием потенциально уязвимых мест и набором мер по предотвращению тепловых потерь, — подтверждает начальник управления диагностики столичных тепловых сетей Петр Гаврилин.