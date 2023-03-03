«Газпромнефть-СМ» начала монтаж акустического оборудования на концертной площадке школы искусств города Фрязино

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Глава администрации городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев и генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец проинспектировали ход работ по реконструкции концертного зала в одной из старейших школ искусств Московской области. Первая профессиональная площадка для выступлений, созданная в учреждении, позволит проводить культурные мероприятия всероссийского и международного уровня. Масштабный проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

На концертной площадке началась установка конструкций для светового и звукового оборудования, продолжается монтаж инженерных сетей и акустических элементов сцены. Реконструкция предусматривает самое современное оснащение, которое даст возможность выступать всем творческим коллективам школы — от вокальных ансамблей до театральных и хореографических трупп. В новом зале планируется проведение музыкальных фестивалей и конкурсов федерального уровня. Наличие собственной концертной площадки позволит ученикам школы проходить полную предпрофессиональную подготовку. Масштабная реконструкция будет завершена к новому учебному году.

— Мы с большим вниманием и ответственностью относимся к возможности самореализации талантливых ребят в родном городе. Рады, что благодаря новой площадке начинающие музыканты и артисты смогут реализовать свой талант в полную силу, а педагоги передадут свой многолетний опыт ученикам, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.