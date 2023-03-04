В столице завершился последний день Пятиборья в честь юбилея проекта «Московское долголетие»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

3 марта в столице завершилась праздничная неделя, которая проходила в честь первого юбилея проекта «Московское долголетие». В этот день все участники собрались, чтобы поддержать творческие пятерки и узнать победителей соревнований.

В творческом конкурсе приняли участие вокалисты и танцоры проекта. В этот день на большой сцене презентовали свои номера 129 команд из каждого района. Все выступления были посвящены Москве и долголетию. Подготовка к концерту шла несколько недель: вместе с преподавателями проекта участники тщательно подбирали репертуар — в него вошли не только всем знакомые композиции, но и авторские песни участников.

Почти все артисты, которые вышли на сцену — не профессионалы. Они увлеклись творчеством только после выхода на пенсию, но при этом назвать их новичками нельзя. В команды попали самые известные участники проекта из каждого района. Так, в творческую пятерку Западного Дегунина попала одна из вокалисток ВИА «Московское долголетие» Светлана Белорыбкина. Женщина рассказала, что несмотря на плотный график репетиций ансамбля и занятий вокалом она без всяких сомнений решила поддержать родной район и стала одним из членов команды.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Также на сцену вышли танцевальные коллективы:

— В проекте «Московское долголетие» занимаемся вот уже пять лет — танцы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Бесконечно рады, что наши старания так высоко оценили. Реакция зала, нескончаемые аплодисменты и овации тронули нас до слез, — делится участница команды района Крюково Светлана Захватова.

Поддержать коллективы пришли друзья, родные и знакомые. Для гостей праздника были организованы мастер-классы, также все желающие могли больше узнать о проекте и записаться на занятия.

В «Московском долголетии» открыты творческие группы по таким направлениям как вокал, рисование, танцы, дизайн одежды, театральные студии, рукоделие и многое другое.

Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Занятия проекта бесплатны и проходят в каждом районе столицы. Участники могут выбрать наиболее удобный для себя формат: очно или онлайн. Узнать расписание и записаться на занятия можно в территориальном центре социального обслуживания своего района или центрах госуслуг «Мои документы», а также заполнив специальную форму на портале mos.ru/age в разделе «Как стать участником».