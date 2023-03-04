Управлению ФСБ по Москве и Московской области исполнилось 105 лет

Фото: Пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области

4 марта Управление ФСБ России по городу Москве и Московской области отмечает 105-й день рождения. Ветераны ведомства рассказали «Вечерней Москве» о своей службе.

В честь юбилейной даты мы пообщались с ветеранами ФСБ России.

Генерал-лейтенант ФСБ в отставке Владимир Тумин рассказал что Московское Управление всегда работало на высоком уровне, используя самые современные методы борьбы с угрозами безопасности Российской Федерации.

— Хотелось бы пожелать сотрудникам успехов в дальнейшей работе. При этом важно сохранять преемственность поколений, — отметил Тумин. — Им необходимо проявлять особую бдительность, чтобы не допустить возникновения угроз, в том числе и со стороны украинских диверсионных групп.

Даже во время Великой Отечественной Войны сотрудники московского управления сражались на передовой, а многие оказались в качестве партизан, работая в тылу врага.

— Один из многочисленных примеров - лейтенант госбезопасности Вадим Бабакин, который был командиром разведывательно-диверсионного отряда особого назначения. Он погиб во время боя с немцами в феврале 1942 года, — рассказал ветеран ФСБ России Михаил Желтаков. — Помимо этого, московские чекисты проявили себя и во время боевых действий в Афганистане. С 1978 по 1992 год они выполняли свой интернациональный долг. Это был отряд под названием «Каскад».

По словам Желтакова, наглядными примерами большой и кропотливой работы московского управления является обеспечение безопасности Олимпиады 1980 года, а также Чемпионата Мира по футболу 2018 года. При этом сотрудники московского управления ФСБ всегда добивались выполнения поставленных задач. В этом им помогает профессионализм, преемственность опыта и крепкое плечо товарища.

— Отдельно отмечена работа управления по борьбе с нелегальными мигрантами. В настоящее время сотрудники управления успешно выявляют группировки, причастные к организации каналов незаконной миграции, — сообщил Желтаков.

За последний год положительные результаты работы Московского Управления неоднократно являлись поводом для топовых новостей в СМИ. Сотрудниками выявлена антироссийская деятельность иностранных агентов, предотвращены крупные теракты в городе Москве, не допущен незаконный экспорт вооружения и военной техники на Украину, неоднократно пресекали деятельность преступных групп и лабораторий по производству наркотиков.

Фигурантами уголовных дел, находящихся в производстве Управления неоднократно становились нерадивые чиновники и сотрудники государственных органов власти и управления, причастные к совершению коррупционных преступлений.

Ранее, 3 марта Управление сообщило об осуждении Магомедова, планировавшего совершить террористические акты в местах скопления людей в Московском регионе. Преступная деятельность указанного гражданина России была пресечена сотрудниками Управления на этапе приготовления к совершению преступления. В ходе обыска у осужденного были обнаружены комплектующие для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами в виде шурупов.