«Для нас это было шоком»: мама трехлетнего британца со сверхвысоким интеллектом рассказала о сыне

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Тедди Хоббсу из города Портисхед в Британии нет и четырех лет, но о нем уже знает весь мир. Мальчика приняли в крупнейшее общество людей с высоким коэффициентом интеллекта Mensa. «Вечерняя Москва» пообщалась с мамой одаренного малыша.

Тедди научился читать еще в два года: ему помог в этом просмотр детских телешоу. Мать вундеркинда Бетти Хоббс рассказала, что после окончания локдауна в Англии ее сын изучил несколько языков: китайский, французский, испанский и немецкий. Причем сам! Без участия родителей — с помощью гаджетов.

— Однажды, когда Тедди играл на планшете, я услышала от него странные слова, — говорит «Вечерке» Бетти Хоббс. — Спросила, что он делает, и Тедди ответил, что изучает китайский. Мы сами не имеем тяги к языкам. Я учитель математики в старшей школе, а мой муж — инженер. Поэтому было странно, что сыну так легко даются новые языки, еще и в таком юном возрасте.

Когда родители маленького гения обратились в Международное общество людей с высоким коэффициентом интеллекта Mensa, чтобы проверить способности своего сына, им ответили, что туда не принимают детей младше десяти лет. Но дали пройти тест Стэнфорд — Бине, по итогам которого можно оценить уровень IQ. Тедди, который распознавал буквы и слова на уровне девятилетнего ребенка, набрал 139 баллов из 160 возможных! И, как определили в Mensa, оказался умнее 99,5 девятилетних. Он стал самым молодым британским представителем организации, попав туда в возрасте трех лет и семи месяцев.

— Для нас было шоком, когда сын набрал такое количество баллов, — делится Бетти Хоббс. — Я надеюсь, что его умственные способности будут только развиваться. Но мы бы не хотели, чтобы на него давил статус. Все-таки он еще ребенок, и ему нужно прожить нормальное детство. Поэтому мы стараемся не мешать ему и даем полную свободу изучать то, что он хочет.

Сейчас Тедди Хоббс может считать до 100 на семи языках мира, произносит некоторые фразы на них, а также читает классическую английскую литературу. Всем жанрам малыш предпочитает фантастику.

— Недавно Тедди начал изучать флаги разных стран мира. Интересует его и их культура, и природа, — добавляет мама мальчика.

По словам британского представителя Mensa, ученого Криса Лика, при правильном подходе Тедди мог бы стать одним из лучших лингвистов мира.

— У мальчика есть огромные способности к изучению языков, — поясняет «ВМ» Крис Лик. — В английском он знает практически все, в других только начинает свой путь: учит по несколько фраз ежедневно. Проблема в том, что у Тедди слишком много интересов. Например, он мог бы выучить китайский за несколько месяцев, но, так как он отвлекается на другие языки, ему не хватает времени, чтобы полностью погрузиться в него. В любом случае его ждет большое будущее. Тедди нужно сейчас стараться: именно в детстве способности к запоминанию самые лучшие. Потом, возможно, языки не будут уже даваться ему так легко.

ФАКТ

Помимо Mensa, в мире есть и другие организации для людей с высоким интеллектом. Например, Общество тройной девятки. В его ряды принимают тех, чей коэффициент интеллекта выше, чем у 99,9 процента людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Дугенцова, детский психолог-педагог:

— Родители поступают правильно: не давят на маленького мальчика, хотят, чтобы у него было нормальное детство. Было много случаев, когда из очень умных детей пытались вырастить нобелевских лауреатов — и ничего не выходило, так как, когда ребенок вырастал, его способности шли на спад. Чаще всего бывает, что малыш более развит, чем его сверстники, только на определенном этапе, а потом становится обычным человеком. Я надеюсь, что Тедди сможет стать тем, кем он захочет.

Самые умные дети