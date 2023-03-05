Пора сеять: биолог дал совет, когда нужно сажать рассаду

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Начало марта бывалые дачники считают лучшим временем для посадки семян тех культур, что растят через рассаду. Но не рано ли? Слово — биологу Михаилу Краснову.

Действительно, очень многие огородники начинают сажать рассаду рано. Но на самом деле делать это можно лишь в том случае, если вы реально готовы обеспечить ей прекрасные условия роста до тех пор, пока световой день не стал достаточно длинным. Ну и температура для проращивания и роста растений должна быть комфортной. Так что если у вас нет фитолампы для досвечивания растений — не мучайте их. Вопрос второй: что именно вы сажаете? В среднем семена огурцов хранятся 6–8 лет, томата, тыквы — до 5 лет, баклажанов, перцев, капусты — 3–4 года. Если вы хотите посадить старые семена, посмотрите срок годности. Следующий вопрос: а во что вы их сажаете? Заготовили заранее грунт? Хорошо. Просто оставили с осени ведро земли? Но садовая почва слишком тяжела для проращивания. Учтите, надо будет разбавлять ее песком или вермикулитом.

Ну а теперь — когда же?! Смотрите. Семена перца и баклажана сажают за 70–80 дней до высадки растений на постоянное место, томаты — за 50–60 дней, капусту — за 35–40, а рассада огурцов и тыквы вырастет за 25–30 дней. Теперь считайте, отталкиваясь от того, куда и когда вы будете их сажать — в грунт или тепличку. К посеву перца и баклажанов приступают в самом начале марта, томаты высевают во второй-третьей декадах марта, капусту — до начала апреля, а тыквенные культуры высевают в первой-второй декадах апреля.

Бегония: претензия на вечность

Бегония / Фото: Unsplash

Семена бегонии, которую можно выращивать годами, надо чуть присыпать грунтом, накрыть тару стеклом или полиэтиленом и отправить на проращивание. Но внимание: есть опасность! Если почва слишком сильно увлажнена, на ней может появиться «зелень», а то и плесень. Устраивайте посевам проветривание!

Базилик: мечтает о теплице

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Посев базилика в марте приносит хорошие результаты, если вы хотите, чтобы он был представлен на участке мощно. Учтите: семена базилика всходят медленно, и до высадки он захочет посидеть в тепле недель восемь. Кстати, растение это очень теплолюбиво, базилик ранней посадки потребует высадки в теплицу или под мощное укрытие.

Лук-порей: медлительный «тугодум»

зеленый лук / Фото: pixabay.com/ru

Порей растят так же, как описано в случае с посевом семян лука на репку. Порей будет расти долго, но к осени порадует вас урожаем, который вы либо заморозите, либо сохраните в погребе, где он может спокойно лежать до полугода.

Томаты: время высоких

Томат / Фото: Анна Быкова

В первых числах марта сеют позднеспелые сорта томатов с периодом вегетации более 100 дней. Это высокорослые разновидности этого растения. Рассада «длинных» томатов будет готова к высадке примерно через два месяца после появления полных всходов. На прорастание семян может уйти 5–7 дней.

Баклажаны: мощные, но… нежные

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Поскольку баклажаны чувствительны к повреждению корневой системы, они переносят пикировку хуже, чем томаты. Так что их сажать лучше сразу в индивидуальные емкости. Сейте в каждую из них по 2–3 семечка, потом просто аккуратно удалите более слабые растения.

Сельдерей: король ароматов

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Черешковые и корневые сорта нужно посеять на рассаду в феврале, а листовой сельдерей прекрасно вырастет и без рассады, посевом в грунт. Приготовьтесь к тому, что эта культура сначала растет очень медленно, так что рассада будет готова к пересадке в теплицу или открытый грунт только через два месяца после посева. Помните, что семена сельдерея очень туго всходят и могут сидеть в земле до трех недель.

Лобелия: раба света

Фото: https://vk.com/sadovaja_feya

Это растение сажать нужно пораньше — оно вообще-то многолетнее, но у нас растет как однолетка, зацветая при ранних посадках уже в мае. Семена у лобелии мелкие, заглублять их не стоит, но — важный момент — проращивают их, в отличие от большинства «коллег», на свету!

Земляника: позволит сэкономить

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Королева сада ждет своего часа, и он пробил. Семена земляники садовой стоят недорого, а вот сортовая ее рассада, как известно, по цене «кусается». Так что, вырастив землянику самостоятельно, вы сильно сэкономите. Высаживать молоденькую рассаду сортовой земляники надо будет в июне, после того, как минует опасность возвратных заморозков.

Перец: не смешивайте сорта

Зеленая школа в парке Горького / Фото: NECHAEVA

Перец можно будет пересадить на постоянное место через 50–65 дней после появления всходов. Учтите: если сеять семена перца сухими, то на их прорастание может уйти до 10–12 дней. Имеет смысл замачивать семена в стимуляторах роста — например, в «Эпине». Не забудьте подсушить семена перед посадкой. Важно разнести в разные емкости острые и сладкие перцы, чтобы не перепутать их при пикировке. И помните: посаженные рядом острые и сладкие перцы могут переопылиться.

Лук: даешь репку из семян!

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Если посеять чернушку на рассаду уже в феврале, вполне можно вырастить лук на репку, размер которой ничем не будет уступать тем, что получаются при посадке лука-севка. Но сорта для этого подходят не все. Хорошие результаты дает посев лука «Восход» и «Эллан». Семена лука прорастают неравномерно и дают слабые внешне ростки, но они окрепнут к моменту высадки. Холодостойкость культуры позволит высадить закаленную рассаду сразу в открытый грунт. Молодые растения переживают кратко временные заморозки до –7…–8 °С.

Сейте мелочь... на снежок!

Фото: SHUTTERSTOCK / FOTODOM

Если вы сеете семена на рассаду на даче, то для самых мелких семян хорош способ посадки растений «по снежку». Выложите на приготовленные емкости с землей слой снега, на него рассыпьте семена — их будет хорошо видно, сможете аккуратно и равномерно из распределить. Тая, снег не только смочит хорошо семена и даст им набухнуть, но и качественно увлажнит грунт в посадочных емкостях.

НА ЗАМЕТКУ

Специалисты советуют высаживать в грунт рассаду таких возрастов:

томаты раннеспелые — 40–50 дней;

томаты среднеспелые — 55–60 дней;

томаты позднеспелые — 70 дней;

перец сладкий — 50–65 дней;

баклажаны — 45–60 дней;

капуста белокочанная — 50–55 дней;

огурцы — 20–25 дней.

Выбираем «домик»

В чем лучше растить рассаду — вопрос, обсуждение которого может довести огородников до драки. А надо просто решить, что удобнее именно для вас. Итак, какие варианты?