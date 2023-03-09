От инженеров до медиков: кого учат в предпрофессиональных классах столичных школ

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Масштабный проект предпрофессионального образования успешно реализуется в Москве с 2015 года. В предпрофессиональных классах школьники знакомятся с будущей профессией, изучают предметы на углубленном уровне, разрабатывают проекты и проводят исследования, достигают высоких результатов на конференциях, конкурсах и олимпиадах. Важную роль в этом играет взаимодействие школ, вузов и работодателей.

В 2022–2023 учебном году в столице увеличилось количество школ с предпрофессиональными классами. Инженерные классы теперь открыты в 222 образовательных организациях, академические — в 59, ИТ — в 125, медицинские — в 136, предпринимательские — в 141, кадетские — в 254. Количество школ с новыми педагогическими классами выросло до 112, а с медиаклассами — до 155.

Количество направлений с каждым годом растет: теперь в столичных школах открыты космические, спортивные и авиастроительные классы. В итоге у учеников предпрофессиональных классов столичных школ стало еще больше возможностей для профессиональной самореализации.

Новый стандарт предпрофессионального образования

С сентября 2023 года учащиеся предпрофессиональных классов будут получать образование по новому стандарту. По всем школьным предметам обновят программы — в них войдут элементы знакомства с будущими профессиями. Все ученики посетят профильные городские предприятия, чтобы увидеть изнутри, что представляет собой выбранная сфера. Каждый пройдет подготовку по специальности в колледже и вместе с аттестатом об окончании школы получит свидетельство о профессии. В вузах под руководством наставников ребята разработают проекты, за успешную защиту которых на научно-практических конференциях можно будет получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Кроме того, учебные программы в школах, колледжах и вузах станут не дублировать, а органично дополнять друг друга, за счет чего нагрузка на школьников станет более сбалансированной.

Какие бывают предпрофы

Старшеклассникам столичных школ доступны 9 направлений предпрофессионального образования. Они охватывают самые востребованные в экономике страны сферы — от науки и медицины до информационных технологий и предпринимательства. В этом учебном году для школьников открыли новые направления: спортивные, космические и авиастроительные классы, а для учеников 5-9 классов в пилотном режиме появились образовательные вертикали.

Профессиональный спорт в школе

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Участниками проекта «Спортивный класс в московской школе» являются восемь образовательных организаций столицы. Здесь проходят обучение школьники, которые активно занимаются спортом и планируют в будущем получать профессии, связанные с современной спортивной инфраструктурой столицы.

В реализации проекта участвуют спортивные федерации, школы и ведущие профильные вузы: Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Московский государственный университет спорта и туризма, Московский педагогический государственный университет.

В школах — участниках проекта созданы условия не только для успешного освоения основной образовательной программы, но и для подготовки школьников в выбранных ими видах спорта.

Ученики спортивных классов углубленно изучают биологию и право, осваивают элективные курсы по психологии спорта, современным технологиям физической культуры и массового спорта, методике коррекции физического развития, профилактике спортивного травматизма и др.

В небо и космос

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В 2022-2023 учебном году в 36 столичных школах запустили новые направления в рамках существующих проектов предпрофессионального образования: «Авиастроительные классы» — в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе» и «Космические классы» — в рамках инженерных, академических и кадетских классов.

Москва стала одним из городов, где по поручению Президента Российской Федерации открылись инженерные классы авиастроительного направления. Подготовкой будущих квалифицированных кадров занимаются девять школ в партнерстве с флагманским вузом — Московским авиационным институтом, а также потенциальными работодателями: Объединенной авиастроительной корпорацией, Государственной корпорацией «Ростех» и другими высокотехнологичными предприятиями.

Особенность таких классов — углубленное изучение математики, физики и информатики. Также ребята изучают основы авиамоделирования, аэродинамики, конструирования и программирования беспилотных летательных аппаратов.

В космических классах, как и в авиастроительных, ребята изучают математику, физику и информатику на углубленном уровне. Кроме того, они осваивают практико-ориентированные курсы по геоинформатике, основам программирования и конструирования спутников, навигации, робототехнике, механике космического полета и многое другое.

Вместе с Государственной корпорацией «Роскосмос» в реализации проекта участвуют ключевые организации ракетно-космической отрасли: АО «Российские космические системы», Научно-исследовательский центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина, а также ведущие вузы: МГТУ имени Н. Э. Баумана, РТУ МИРЭА, МГУ имени М.В. Ломоносова.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Еще один ключевой партнер проекта — Музей космонавтики. На его площадке регулярно проводят занятия с использованием выставочной экспозиции, в том числе в рамках проекта «Учебный день в музее», а также встречи с легендарными космонавтами: Владимиром Джанибековым, Сергеем Авдеевым, Александром Лавейкиным и другими. Школьники узнают о реальных ситуациях, возникавших во время полетов в космос, задают вопросы о специфике профессии летчика-космонавта, компетенциях, необходимых для ее освоения.

В сфере медиа

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Сегодня медиаклассы открыты в 155 столичных школах. Одна из ключевых задач проекта — повысить у старшеклассников уровень медиаграмотности. Это исключительно важно в век электронных средств информации и высоких технологий.

На занятиях школьники учатся работать с информацией, создавать различные виды контента, выстраивать эффективную коммуникацию со сверстниками, грамотно излагать свои мысли и проводить самопрезентацию. Ребята участвуют в экскурсиях, мастер-классах на площадках медиапартнеров, где из первых уст могут узнать о специфике будущей профессии и современного оборудования.

С нового учебного года школьники будут в обязательном порядке знакомиться с одной из трех профессий: оператора видеозаписи, фотографа или оформителя — графического дизайнера. По окончании школы выпускники медиаклассов смогут представить творческое портфолио с примерами собственных работ. Это пригодится им при поступлении в вузы и при поиске первой работы.

Медицина со школьной скамьи

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

«Медицинский класс в московской школе» — один из первых проектов предпрофессионального образования, который был запущен в 2015 году в образовательных организациях столицы. В 2018 году он вошел в сотню главных образовательных проектов мира. Проект реализуется совместно с Первым МГМУ имени И.М. Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, МГМСУ имени А.И. Евдокимова, РУДН, медицинскими колледжами и организациями здравоохранения.

Медицинские классы открыты в 136 школах столицы. Их задача — подготовить школьников к осознанному выбору профессии в сфере здравоохранения, познакомить с современным оборудованием и технологиями.

На углубленном уровне ученики изучают биологию и химию, встречаются с практикующими специалистами, посещают семинары, мастер-классы, практикумы и программы дополнительного образования в вузах, участвуют в экскурсиях в медицинские организации.

Параллельно с обучением в школе старшеклассники осваивают профессию младшей медицинской сестры в медицинском колледже. Обучение у них проходит по новому стандарту предпрофессионального образования.

Школы, участвующие в проекте, оснащены учебным оборудованием, в числе которого цифровые лаборатории, роботы-тренажеры, оборудование для оценки физиологических параметров человека.

В приоритете — высокие технологии

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В России растет спрос на программистов, разработчиков, веб-инженеров и аналитиков, системных администраторов и других специалистов сферы высоких технологий.

Проект «ИТ-класс в московской школе», запущенный в столице в 2019 году, направлен на профессиональное самоопределение школьников в ИТ-отрасли. Сегодня ИТ-классы открыты в 125 школах. Здесь учащиеся знакомятся с популярными языками программирования и технологиями разработки мобильных приложений и беспилотных летательных аппаратов, программированием робототехнических систем, работают с большими данными, осваивают технологии дополненной и виртуальной реальности.

Занятия проводятся на ИТ-полигонах, оснащенных современными компьютерами и техникой. Школьники принимают активное участие в мастер-классах, интеллектуальных турнирах, хакатонах, спикер-сессиях, которые проводят в том числе и партнеры проекта — ведущие ИТ-компании.

Обязательное условие обучения ИТ-классов по новому стандарту в 2023-2024 учебном году — получение профессии оператора ЭВ и ВМ: на занятиях в колледжах они будут изучать сетевое и системное администрирование.

Инженеры будущего

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Инженерные профессии по-прежнему одни из самых престижных на рынке труда. Такие специалисты необходимы во всех сферах «умного города»: машиностроении, разработке и программировании роботизированных систем, автоматизации производства, строительстве инфраструктурных объектов и многих других отраслях.

Сегодня в 222 образовательных организациях Москвы открыты инженерные классы, где школьники на углубленном уровне изучают математику, информатику, физику, осваивают современное оборудование и технологии в области разработки инновационной продукции.

Тесное взаимодействие школы, колледжа, вуза и компании позволяет учащимся получить качественное образование по технологическому профилю, научиться создавать прикладные проекты и подготовиться к поступлению в профильное высшее учебное заведение. Еще в школе учащиеся получают возможность посетить высокотехнологичные площадки потенциальных работодателей, а также освоить профессию чертежника-конструктора, обучение которой проводится на площадке колледжа по новому стандарту.

Будущие педагоги и не только

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Проект «Новый педагогический класс в московской школе» направлен на знакомство учащихся с востребованными профессиями в сфере образования и социальной сферы. Сегодня его участниками являются 112 школ Москвы. Как правило, это школьники, которые интересуются педагогической и социальной деятельностью. В новых педагогических классах есть два направления обучения: психолого-педагогическое и социально-гуманитарное.

Учащиеся педагогических классов приобретают навыки социального проектирования, осваивают актуальные инструменты и технологии работы педагогов, учатся выстраивать эффективную коммуникацию и работать со сверстниками в команде. С этой целью для старшеклассников проводят различные тренинги, мастер-классы, волонтерские акции и творческие мастерские.

Под руководством сотрудников вузов — партнеров проекта школьники разрабатывают проекты и проводят исследования социальной, педагогической и социокультурной направленности, которые затем представляют на городской научно-практической конференции «Наука для жизни» и других.

Старшеклассники встречаются с педагогами, психологами, представителями социальной сферы, посещают предпрофессиональные каникулы и учебные дни в вузах. В новом учебном году старшеклассники будут проходить обучение в колледжах по программе профессионального обучения «Вожатый».

Наука за партой

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Развитие науки – одна из приоритетных задач государства, именно поэтому в 59 школах столицы открыты академические классы. Еще со школьной скамьи будущие ученые проводят исследования, разрабатывают проекты и учатся применять академические знания в реальной жизни.

Главная задача академических классов — привить учащимся интерес к научному познанию, сформировать у них навыки проектной и исследовательской деятельности. Обучение здесь выстраивается в тесном взаимодействии школ с вузами и научными организациями. Ребята знакомятся с основами научной деятельности, пробуют работать на современном лабораторном оборудовании, встречаются с учеными и посещают научно-исследовательские практикумы и экскурсии на предприятия.

Наряду со школьными учителями занятия проводят преподаватели вузов и сотрудники научно-исследовательских организаций. Они помогают учащимся в подготовке серьезных исследований и проектов, которые в дальнейшем могут найти практическое применение.

Собственное дело еще в школе

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Разработать бизнес-проект, оценить все риски и запустить собственное дело — все это возможно в предпринимательских классах, которые открыты сегодня в 141 школе.

Старшеклассники на углубленном уровне изучают математику, иностранный язык, экономику, право. Школьники также осваивают основы предпринимательской деятельности, учатся выстраивать бизнес-процессы и организовывать работу проектных команд.

В свои 15-18 лет школьники активно участвуют в различных конференциях, бизнес-инкубаторах, проектных сессиях, где представляют свои проекты и получают обратную связь от экспертов отрасли.

Другая особенность проекта — встречи с предпринимателями, ведущими экономистами и инвесторами, которые делятся с ребятами личными историями успеха и практическими советами по ведению бизнеса.

Ученики предпринимательских классов к окончанию школы уверенно встраиваются в предпринимательскую экосистему города, позволяющую реализовывать перспективные бизнес-идеи.

Служить Отчизне

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В 2014/2015 учебном году к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве открыли первые 70 кадетских классов. Сейчас их уже 1100, они открыты в 254 образовательных организациях столицы.

Выпускники кадетских классов, как правило, выбирают профессии в сфере государственной гражданской или военной службы. Они — первые кандидаты на поступление в знаменитые военные училища, а также в вузы силовых министерств и ведомств РФ на гражданские и военные специальности.

Получить кадетское образование могут ученики 7-11 классов. Ребята углубленно изучают историю России, иностранные языки, физику, математику и обществознание. В списке дополнительных курсов у кадет военное дело, основы навигации и пилотирования, дипломатический этикет, специальная спортивная подготовка. Дети занимаются наукой и творчеством, осваивают программы предпрофессиональной подготовки в 24 вузах столицы. Также кадеты участвуют в хакатонах по истории России, киберспортивных турнирах, творческих фестивалях, олимпиадах.

Образовательные вертикали

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Городские проекты предпрофессионального образования — значимая ступень при выборебудущей профессии, но профориентационную работу со школьниками необходимо начинать заранее. Именно поэтому были созданы образовательные вертикали для ребят 7-9 классов. В настоящее время школьники могут выбрать одну из пяти образовательных вертикалей: естественно-научную, лингвистическую, ИТ-вертикаль, спортивную (5-9 классы) или математическую. Тематические мероприятия, углубленное изучение ряда предметов и хорошо выстроенная система преемственности помогают будущим старшеклассникам выбрать то направление, которые наилучшим образом соответствует их интересам.