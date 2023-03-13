Народный календарь. Почему нельзя есть мясо 16 марта

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16 марта Православная церковь чтит память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, которые отличились особой ревностью в служении Богу, обратили многих язычников в христианство и стойко переносили страдания за веру.

На Руси в этот день говорили: «Евтропий снег топит», ведь весеннее тепло все больше набирало силу. В народе считалось доброй приметой обойти поле крест-накрест. Так земледельцы напоминали солнцу, что сейчас самое время работать, топить снег, чтобы живительные ручьи питали землю. А еще верили, что так они оберегают посевы от града и засухи, а деревню — от мора.

В Евтропиев день наши предки старались не ходить в лес, потому как считали, что именно 16 марта медведь выходит из спячки. А встреча с голодным хозяином леса — так в народе звали медведя — не сулила ничего хорошего. Также в этот день не ели мяса: люди верили, что его аромат может привлечь медведя.

16 марта замужние женщины проводили обряд на «пришивание» мужа: обматывали красной нитью запястье девять раз, а затем пришивали ее к вещи супруга. Нитку обязательно заговаривали особым способом. Считалось, что после такого обряда никто не сможет украсть супруга.

Еще на Евтропиев день было поверье, что утром, как только начнет светать, следует умыться водой, в которой всю ночь находился серебряный предмет. Тот, кто выполнит этот нехитрый обряд, весь год будет здоровым и красивым.

Приметы погоды

Ворона в снегу купается — к ясной и теплой погоде.

Снег растаял у деревьев кругом — весна будет ранней.

Небо на закате красное — на следующий день будет ветрено.

Если 16 марта быстро тает снег и много бежит ручьев, то лето будет дождливое и мокрое.

Именины:

Василиск, Евтропий, Марфа, Михаил.