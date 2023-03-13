Три способа зарядить ребенка мотивацией к учебе

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Помогут забота о здоровье, тактичное отношение и собственный пример, считают специалисты Городского психолого-педагогического центра Москвы (ГППЦ) столичного Департамента образования и науки.

С наступлением первых весенних дней и детям, и взрослым все больше хочется отвлечься от учебы и работы и насладиться солнцем и скорым приближением тепла. О том, как помочь ребенку не потерять мотивацию к занятиям, рассказали специалисты ГППЦ Ольга Калинова и Ольга Манукян.

Поддержите организм

Важно есть больше овощей и фруктов, чтобы наполнить организм необходимыми витаминами. Следите за тем, чтобы ребенок ложился спать вовремя и высыпался. Не забывайте о прогулках на свежем воздухе: посоветуйте ребенку гулять днем после школы, прежде чем приступать к выполнению домашнего задания. После занятий обязательно нужны передышка и смена активностей.

Не уговаривайте, не давите и не заставляйте

Если к чему-то принуждаете, то ребенок подсознательно начинает этому противиться, и выполнение задачи становится для него в тягость. Если заставлять его учиться, то желания делать это у него будет все меньше. Потому нельзя, чтобы ребенок готовился к урокам из-под палки.

Нужны положительные эмоции и аргументы. Например: «Ты вложил много сил и ресурсов в учебу в течение всего года. Будет жаль, если не достигнешь того результата, к которому стремился». Или: «Ты хорошо трудилась весь этот год. И будет справедливым, если в итоге получишь хороший результат, ведь большая часть пути уже пройдена».

Найдите способы мотивации

К каждому ребенку необходим индивидуальный подход. Однако существуют универсальные способы мотивации, которые подойдут каждому:

Наведите порядок. Если порядок есть на рабочем столе, то он будет и в голове. Разберитесь вместе: уберите все ненужное, оставьте на столе учебники и тетради по предметам, задания по которым необходимо сделать сегодня. Остальное сложите на полку.

Если порядок есть на рабочем столе, то он будет и в голове. Разберитесь вместе: уберите все ненужное, оставьте на столе учебники и тетради по предметам, задания по которым необходимо сделать сегодня. Остальное сложите на полку. Составьте учебный план. Дети хорошо справляются с четко поставленными задачами. Полезнее определить список задач совместно, в таком случае ребенок почувствует себя частью команды и будет охотнее придерживаться плана.

Дети хорошо справляются с четко поставленными задачами. Полезнее определить список задач совместно, в таком случае ребенок почувствует себя частью команды и будет охотнее придерживаться плана. Исключите факторы тревожности. Если ваш ребенок находится в состоянии беспокойства, у него могут возникнуть трудности с учебой в любой период, а особенно — в последние месяцы учебного года. Причины могут быть разные. Ваша задача — узнать, что его беспокоит, и помочь избавиться от тревоги.

Если ваш ребенок находится в состоянии беспокойства, у него могут возникнуть трудности с учебой в любой период, а особенно — в последние месяцы учебного года. Причины могут быть разные. Ваша задача — узнать, что его беспокоит, и помочь избавиться от тревоги. Поощряйте открытое и искр еннее общение. Создайте в семье комфортную атмосферу, в которой будет легко делиться мнениями, даже если они не будут совпадать.

Создайте в семье комфортную атмосферу, в которой будет легко делиться мнениями, даже если они не будут совпадать. Учитесь вместе, учитесь каждый день. Поощряйте ребенка задавать вопросы и видеть связь между окружающим его миром и тем, что он изучает. Попробуйте показать на личном примере, что и зимой, и весной, и осенью, и даже летом мы всегда чему-то учимся. И тогда у него появится мотивация узнавать что-то новое вне зависимости от времени года и места, где он находится — за партой или на игровой площадке.

Поощряйте ребенка задавать вопросы и видеть связь между окружающим его миром и тем, что он изучает. Попробуйте показать на личном примере, что и зимой, и весной, и осенью, и даже летом мы всегда чему-то учимся. И тогда у него появится мотивация узнавать что-то новое вне зависимости от времени года и места, где он находится — за партой или на игровой площадке. Заряжайте энтузиазмом. Дети часто теряют интерес во время изучения чего-то, особенно если это «чего-то» не получается сразу сделать или понять. Продемонстрируйте, что обучение может быть очень увлекательным. Вполне вероятно, что ребенок зарядится вашим энтузиазмом. Используйте любую возможность: рассказывайте интересные факты, обращайте его внимание на закономерности, радуйтесь вместе новым открытиям.

Дети часто теряют интерес во время изучения чего-то, особенно если это «чего-то» не получается сразу сделать или понять. Продемонстрируйте, что обучение может быть очень увлекательным. Вполне вероятно, что ребенок зарядится вашим энтузиазмом. Используйте любую возможность: рассказывайте интересные факты, обращайте его внимание на закономерности, радуйтесь вместе новым открытиям. Расскажите про главное и второстепенное. Научите ребенка делить задачи на подзадачи. Это один из принципов успешного управления ресурсами: временем, собственными талантами и силами. Чем раньше ребенок научится этому, тем успешнее он станет в будущем.

Если вы чувствуете, что ребенок не уверен в себе, замкнут, наотрез отказывается участвовать в семейных активностях, и семье не удается справиться с ситуацией своими силами, можно обратиться за консультацией к специалистам Городского психолого-педагогического центра Москвы на сайте или позвонить по телефону +7 (800) 250-11-91.