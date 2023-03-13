Волонтерское движение «Золотые руки ангела» отметило первую годовщину своей деятельности

Волонтер движения «Золотые руки ангелов» Екатерина Гревцева на празднике в офицерском клубе Воздушно-космических сил России получила букет тюльпанов от курсантов / Фото: Альфия Камилова / Вечерняя Москва

В пятницу, 10 марта, волонтерская организация «Золотые руки ангела» отметила свою первую годовщину. В марте прошлого года ее создатель Людмила Сушецкая у себя на кухне сшила первые тактические бескаркасные носилки. Теперь их шьют и отправляют на фронт тысячи людей в сотне городов по всей стране.

В зале центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил РФ нет свободных мест. Сегодня здесь отмечают сразу два праздника — Международный женский день и годовщину создания движения «Золотые руки ангелов».

— На конференции «Женщины России» я узнал об этой волонтерской организации и был поражен работой, какую проводят женщины, — рассказывает начальник клуба Владимир Лужбин. — Познакомился с Людмилой Сушецкой и пригласил ее с единомышленницами на концерт. Оказалось, что у «Золотых ангелов» день рождения, им исполнился год, и мы совместили два праздника.

Песни, танцы от артистов, улыбки, цветы и поздравления от курсантов — ни одна приглашенная женщина не осталась без внимания.

Москвичка Екатерина Гревцева пришла в движение в сентябре прошлого года. Начинала свою деятельность, как и все, с обучения, собирать и шить носилки — дело ответственное, от качества работы может зависеть жизнь человека.

— Там, за ленточкой, находятся наши ребята. Они каждую минуту в опасности. И я сердцем знала, что должна им помочь, искала, как это сделать... и нашла в движении «Золотые руки ангелов». Тактические носилки, которые мы собираем, подсумники, пятиточечники бойцам необходимы. Военные рассказывают, как наши носилки позволяют оперативно выносить раненых с поля боя, когда на счету каждая секунда. И защитники получают своевременную помощь и остаются живы. У меня двое детей и муж, которые во всем меня поддерживают и считают, что моя работа очень и очень нужна нашим ребятам, — москвичка едва сдерживает слезы. — Я хочу, чтобы все военные скорее вернулись домой живые и невредимые, к своим семьям, родным, детям. И, конечно, с победой!

Свои изделия волонтеры безвозмездно передают подразделениям российской армии и ЛДНР. Работают уже адресно, по конкретным заявкам, которые стараются как можно быстрее выполнить в самые сжатые сроки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людмила Сушецкая, лидер движения «Золотые руки ангела»:

— Сейчас отделения нашей организации есть в 100 городах, за год мы отшили порядка 70 тысяч носилок. Хотелось бы отметить все города, всех людей, которые включились в это дело, мы становимся действительно такой большой силой. Иногда мне говорят: этим должно государство занимается. Я отвечаю: после Победы мы разберемся, кто чем должен был заниматься, а сейчас надо заниматься тем, что мы можем сделать для страны.