Выездная бригада врачей обучит донбасских коллег современным методам реаниматологии

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Врачи Сеченовского университета вернулись из командировки на Донбасс. Руководитель выездной бригады Никита Соколов рассказал «Вечерней Москве» об этой поездке.

— Чем вы занимались на Донбассе?

— Мы с коллегами за неделю побывали в Луганске, станице Луганской, Донецке, Мариуполе, Торезе, Шахтерске. Пока мы были там, посетили несколько медицинских организаций, осмотрели отделения анестезиологии и реанимационные отделения. Меня удивил объем работы, с которым сталкиваются наши коллеги ежедневно. Ведь, кроме помощи раненым бойцам, которых эвакуируют с передовой, медицинские организации успевают выполнять объемы по оказанию плановой помощи мирному населению.

— Как проходил обмен опытом с донбасскими коллегами?

— В первую очередь у нас получилось сформировать план интеграции республиканских систем здравоохранения в российскую, так как, по нашему мнению, это очень важный шаг, который необходим для скорейшего перехода всех медицинских организаций на отечественные стандарты и порядки. Также мы с коллегами поделились современными клиническими рекомендациями и протоколами лечения: ведь это приведет к повышению качества медицинской помощи населению.

— Почему вы решили отправиться на Донбасс?

— В первую очередь мы хотели не столько «проинспектировать», сколько понять, в каком объеме нужна наша помощь в новых регионах. Кроме всего прочего, мы планируем активно привлекать донбасских коллег в нашу научно-образовательную деятельность. Для этого будем обучать коллег самым современным и высокотехнологичным методам, которые сегодня применяются в анестезиологии и реаниматологии.

— Поменялось ли ваше отношение к работе?

— Конечно! Думаю, что после того как кто-то посещает Донецкую и Луганскую народные республики, его отношение к работе и жизни непременно изменяется. Увидев своими глазами, с какими трудностями ежедневно приходится сталкиваться врачам и жителям республик, мы яснее стали осознавать важность нашего дела, а также необходимость в особой подготовке медицинских кадров. Там востребована медицина военного времени: от клинических технологий до маршрутизации пациентов.