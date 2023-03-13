«Золотой витязь» готов отстаивать духовно-нравственные ценности

Кадр из документальной ленты Николая Бурляева «Боже! Чувствую приближение Твое!» (2022) об Андрее Тарковском. В картине использованы фото со съемок фильма «Андрей Рублев»

XIV Международный славянский фестиваль искусств «Золотой витязь — 2023» продолжает сохранять культурное наследие России, объединяя патриотов. Такое заявление сделал президент фестиваля Николай Бурляев, анонсируя годовую программу мероприятий.

16 марта в Москве фестивальную программу откроет документальный фильм «Боже! Чувствую приближение Твое!», созданный к 90-летию режиссера Андрея Тарковского. После премьеры лента выйдет в общероссийский прокат и будет доступна для широкой аудитории. Николай Бурляев рассказал, что, снимая эту картину, он хотел поспособствовать сохранению духовно-нравственных ценностей. Аналогичную задачу, по его словам, ставят перед собой и организаторы фестиваля.

— Много лет подряд на форуме прорабатывались те положения, которые легли в основу президентского указа о сохранении культурного наследия, — отметил директор программ «Золотого витязя», киновед Александр Семенюк. — В этом году будут представители кинематографа из Ирана, Кыргызстана, Узбекистана и даже Африки — на этом континенте режиссеры уже разочаровались в голливудском искусстве и тяготеют к России.

По словам Семенюка, в программе будут показаны фильмы и из Великобритании, так как не все деятели культуры там поддерживают политику разрыва связей с Россией. Особое место в программе отводится Малому театру, где пройдет церемония открытия фестиваля. Именно в Малом театре, как отметил Семенюк, сохраняются традиции русского психологического репертуарного театра.

— В программе примут участие более 20 региональных театров. В этом году исполняется 200 лет драматургу Александру Островскому, поэтому запланирован показ спектаклей по его пьесам, — рассказал почетный председатель фестиваля, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

Впервые в этом году в рамках музыкального форума к фестивалю присоединится Театр оперы и балета Республики Коми, а в конце апреля в Минске в рамках форума проведут Пасхальный фестиваль.

— Наше выступление традиционно состоится совместно с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского, а церемония закрытия — на сцене Мариинского театра совместно с маэстро Валерием Гергиевым, — рассказал программный директор Международного Славянского музыкального форума «Золотой витязь», художественный руководитель Антон Жуков. — Мы продолжаем исполнять гениальную музыку Вячеслава Овчинникова, автора музыки к фильмам «Иваново детство», «Война и мир» и «Они сражались за Родину».

«Золотой витязь» в течение года пройдет по всей стране, от Владивостока до Калининграда, и 14 сентября в Херсонесе откроют форум изобразительного искусства.

— Мы представим там выставку «От Белого к Черному морю», и еще мы представим выставку «Врата памяти», — анонсировала директор проектов фестиваля Наталья Полукарова. — Наша задача — обмениваться выставками с разными регионами, и сейчас еще утверждаются маршруты. Мы продолжаем поддерживать молодых художников, выпускников Академии акварели Сергея Андрияки и Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова — в этих учебных заведениях бережно хранятся традиции русской реалистической школы изобразительного искусства, традиции старых мастеров.

В рамках фестиваля на протяжении всего года пройдут музыкальные, театральные, кинематографические и литературные форумы. В жюри каждой номинации помимо деятелей искусств войдут духовные лица — православные священники и исламские муллы. По традиции церемония закрытия — гала-концерт и награждения — пройдут в Зале церковных соборов по благословению Святейшего патриарха всея Руси Кирилла.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Бурляев, президент фестиваля «Золотой витязь»:

— Организаторы «Золотого витязя» — члены центрального штаба общественного движения «Культурный фронт России». Все 30 лет нас собирал вокруг себя фестиваль. Это говорит о том, что людей, желающих создавать искусство на благо Отечества, гораздо больше, чем тех, кто выбрал отъезд из страны. Девиз нашего фестиваля: «За нравственные идеалы! За возвышение души человека!» Этим должно заниматься искусство.