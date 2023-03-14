Найти общий язык семьям помогут в службе медиации

Фото: Пресс-служба окружной службы медиации СВАО города Москвы

Медиаторы семейных центров помогают разрешить конфликты, услышать друг друга, наладить общение. Подробнее об этом рассказывает специалист семейного центра «Отрадное» Вероника Тимошенко.

В семейный центр обратился Петр, который сам воспитывает 16-летнего Виктора. Мужчина рассказал, что отношения с подростком ухудшились. Сын заканчивал школу, нужно определиться с дальнейшим образованием. Папа настаивал, чтобы Витя пошел учиться на врача, но тот не собирался поступать в университет вообще. Разногласия приводили к конфликтам, а вспыльчивые характеры не позволяли обсудить вопрос спокойно.

Специалисты семейного центра порекомендовали Петру и Виктору пройти процедуру медиации. С каждым провели индивидуальную беседу. Медиатор выяснил: юноша хочет разрабатывать свой бизнес-проект, считает учебу пустой тратой времени. Он стремится зарабатывать, а университет, по его мнению, будет только мешать. Отец же надеется, что сын получит нормальную профессию, которая обеспечит его в будущем.

На втором этапе процедуры медиатор провел общие встречи с отцом и сыном. Мужчина и юноша много разговаривали, рассказывали о чувствах, делились, каких поступков и слов ждут друг от друга. Специалист помогал сглаживать «острые углы» и избегать излишней эмоциональности, сохранял спокойную атмосферу и поддерживал конструктивный диалог. Он задавал уточняющие вопросы, чтобы участники беседы увидели ситуацию с разных сторон.

После нескольких встреч Петр и Виктор пришли к компромиссу. Отец осознал, что сыну важно реализовать мечты, пошел навстречу. Принял позицию подростка и предложил получать образование заочно. Юноша согласился с папой, понял, что учеба важна, особенно если хочет успешно заниматься любимым делом. Семья смогла договориться, отношения между папой и школьником стали крепче.

— Медиатор помог наконец-то выслушать друг друга, понять и принять желания, стремления, переживания. Также проконсультировались с психологом. Он порекомендовал посетить тренинги для подростков и родителей, чтобы научиться выстраивать диалог, внимательнее относиться к близким, — поделился Петр.

Процедура медиации имеет особенности, которые отличают ее от других способов разрешения конфликтов. Во-первых, участие посредника, которого выбирают, а не назначают. Медиатор занимает нейтральную позицию, не встает на чью-либо сторону. Он не может навязывать решения. Задача специалиста — быть беспристрастным, поддерживать спокойную, дружелюбную атмосферу и конструктивный диалог.

Во-вторых, равенство участников процесса. Каждого выслушают, учтут интересы, стремления и желания. Цель процедуры — достичь согласия и взаимопонимания, а не решить, кто прав, а кто виноват. Стороны вместе решают проблему, а не противостоят друг другу.

В-третьих, процедура медиации проходит быстрее и менее формально, чем, например, судебное разбирательство. При этом стороны на финальном этапе подписывают соглашение, которое после заверения нотариусом имеет полную юридическую силу. Это значит, что договоренности, достигнутые во время встреч, обязаны выполняться всеми участниками конфликта.

В-четвертых, медиаторы семейных центров помогают уладить самые разные конфликты. Это могут быть и детско-родительские разногласия, и споры взрослых, затрагивающие интересы детей, и ссоры между близкими. Специалисты окажут поддержку и поспособствуют восстановлению конструктивного общения.

— Медиативный подход позволяет не просто преодолеть противоречия, а сохранить и укрепить отношения между членами семьи. Обратиться за помощью стоит, когда конфликт приобретает затяжной характер, но справиться самостоятельно не получается. Специалисты помогут достичь взаимопонимания и найти общий язык, — отметила Вероника Тимошенко.

СПРАВОЧНО

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня.