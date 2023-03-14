Столичные психологи рассказали о способах преодоления трудоголизма

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Много стараться, обеспечивать семью, чтобы она ни в чем не нуждалась, постоянно повышать квалификацию… В общем-то, благородное и похвальное занятие. Но не всё бывает так однозначно. Денис Хакимов, специалист Московской службы психологической помощи, рассказывает о трудоголизме и подводных камнях этого явления.

43-летняя Елена пришла на прием к психологу из-за сильного эмоционального истощения. По ее словам, она как будто не может перестать работать: постоянно задерживается, берет все новые и новые проекты, а доделывать что-то перед сном или в выходные стало обычной практикой. Сама она понимала, что такой темп выматывает, не оставляет ни минуты на досуг и отдых, но ничего не могла с собой поделать. Женщина жила одна, без детей, особенных финансовых трат у нее не было.

После нескольких консультаций стала более отчетливо вырисовываться картина происходящего. Год назад Елена перенесла тяжелый развод, и после некоторого периода вновь встал вопрос о налаживании личной жизни. Однако у клиентки появился страх неудачи — того, что она больше не найдет подходящего спутника. Женщина жалела потерянные, как ей казалось, годы. Все это давило неподъемным грузом, приносило тревогу. Неосознанно, чтобы не сталкиваться с трудностями напрямую, выходом стали производственные будни, полностью заполнившие свободное пространство.

В процессе взаимодействия со специалистом, Елена осознала факт нездоровой поглощенности профессиональной деятельностью, увидела бесперспективность такого поведения. На следующем этапе женщина сформулировала для себя важные приоритеты, которых хотела бы придерживаться, а также пути реализации собственных интересов.

— Моя жизнь преобразилась: дополнительные нагрузки ушли в прошлое, появилось больше времени на себя и отношения. Результат не заставил себя ждать: недавно я встретила интересного мужчину, у нас начались серьезные отношения, — отметила Елена.

Трудоголизм — нездоровая установка, согласно которой работа и все, что с ней связано, представляется самым важным и значимым. Эта зависимость выходит далеко за пределы условной нормы, необходимой для самореализации и финансового благополучия. Причин может быть несколько:

личностные особенности: педантичность, перфекционизм, низкая самооценка;

психотравмирующий опыт, создавший «брешь», которую пытаются закрыть работой;

особенности воспитания, когда от ребенка требовали постоянных подтверждений своей ценности в виде школьных (и не только) успехов;

отсутствие важных ориентиров, установок, потеря смыслов.

— Здесь стоит отметить, что не всегда поглощенность трудом говорит о каких-то внутренних сложностях. Если в семье одна мать и трое детей, то женщине, скорее всего, придется работать много и не на одном месте, чтобы обеспечить их. Она бы и рада отдохнуть, потратить время на себя или посидеть с друзьями в кафе, но у нее просто нет такой возможности. Это вынужденная мера, а не зависимость, — отметил психолог.

Какие же есть способы преодоления трудоголизма?

Осознание

Это отправная точка любых трансформаций. Если деятельность, связанная с профессией или зарабатыванием денег — способ бегства, то от чего? Что мы так старательно пытаемся спрятать от собственных глаз? Отвечая на эти непростые вопросы, мы можем найти пути выхода из сложившейся ситуации. С этой задачей проще справиться вместе с психологом. Взаимодействие со специалистом поможет разорвать стереотипное мышление, которому мы все так или иначе подвержены, и заметить новые «элементы»: страхи, мысли, неприятные переживания.

Переключение внимания

Нам доступно множество способов реализации собственного потенциала: семья, творчество, спорт, различные хобби и увлечения, благотворительность. Не стоит замыкаться в петле «дом-работа-дом». Прислушайтесь к себе: чего бы вам хотелось в данный момент? Давно уже мечтаете о путешествии или хотите сходить на курсы кройки и шитья? Никогда нельзя быть уверенным, где и какие новые смыслы мы найдем.

Забота о себе

Непременный спутник и результат трудоголизма — эмоциональное выгорание. Нельзя бесконечно долго быть активным в режиме 24/7, истощать собственные ресурсы ради очередного, пусть и интересного, проекта. В конечном счете, истощение скажется именно на этой основной деятельности. Если вы рядовой сотрудник, то упадет качество выполнения прямых обязанностей. Если же занимаете руководящую должность, то, скорее всего, пострадает вся организация или отдел. Правильнее будет уделить время себе и своему здоровью: отказаться от вредных привычек, нормально высыпаться, проявлять достаточную физическую активность. Не надо пренебрегать помощью врачей, если в том есть необходимость.

Также не забывайте о близких и друзьях. Здоровое общение — важный компонент психологического благополучия. Это всегда огромный плюс, когда есть пространство для обмена мнениями в комфортной, принимающей обстановке, без токсичности и осуждения.

Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 16 марта в 16:00 состоится онлайн-мероприятие «Обретение себя». Взрослея, мы обретаем себя и свои ценности, проходим множество сложных процессов, испытываем разные чувства, теряем привычное и обретаем что-то новое. Одно дается легко, другое причиняет боль. Наша задача — научиться жить со всеми этими переживаниями, а также найти баланс между уединением и близостью. На вебинаре психолог расскажет о процессе сепарации, ранние и поздние травмы, а также поговорит с участниками о преодолении различных потерь. Участие бесплатно.