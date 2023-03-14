Киркоров еще покажет «кубики»: звездный пластический хирург рассказал, что в себе меняют звезды

Тимур Хайдаров / Фото: https://drkhidarov.ru/about.html

Король российской эстрады Филипп Киркоров готовится отметить свое 56-летие. В честь этого он сделал себе шикарный подарок — новый пресс и идеальное лицо. Ко всем «улучшениям» артиста приложил руку эстетический хирург Тимур Хайдаров. Он-то и раскрыл «Вечерней Москве» секреты работы со звездами.

— Тимур, вы сейчас на пике популярности: за вами закрепилось звание главного звездного хирурга России. Расскажите, каковы сегодня модные тренды в пластике?

— Сегодня, как и 10 лет назад, тренд один — выглядеть хорошо и красиво. Но есть тренды. Их задают Голливуд и наши актеры, певцы, с недавнего времени — блогеры. Сейчас очень большой запрос на большие бедра в духе Ким Кардашьян.

— А как же грудь, которую переделывали все, кому не лень?

— Плюс-минус за десять лет запрос на грудь, на ринопластику (изменение формы носа), на липосакцию, абдоминопластику (пластика живота. — «ВМ») сохраняется. Есть и новая тенденция: если раньше пациенты чаще хотели огромную грудь, то сегодня хотят более натуральную.

— А есть оригинальные пожелания?

— Бывает, люди хотят «ушки эльфа» — заостренные уши, или восьмой размер груди — мы с такими требованиями обычно направляем в сторону выхода.

— Вы вернули молодость Филиппу Киркорову — он подтянул у вас и лицо, и тело: убрал жир на животе. А много у вас звездных клиентов?

— Очень. И мои пациенты иногда об этом рассказывают. Но есть много тех, кто скрывает свои эстетические процедуры.

— У вас вышла размолвка с Любовью Успенской, с которой вы работали.

— Любовь Залмановна — человек со стержнем, строгая. СМИ немного не в том свете подали информацию, которую я рассказал о ней, но, надеюсь, пройдет время, и все будет хорошо.

— Зато Филипп ничего не скрывает. А что любят в себе менять звезды?

— Знаменитости мало отличаются от обычных людей. Но у них двойная ответственность перед зрителем. Им нужно сиять и порхать. Именно это произошло с Филиппом Бедросовичем. Он прошел процедуры — и теперь выглядит стройным и молодым, как мальчик. И какой кураж, какое вдохновение мы видим на сцене!

— Как сохранить результаты пластики? Вот что делать Филиппу?

— Следить за питанием. Я противник диет. С любой диеты человек рано или поздно срывается — и делает себе хуже. Лучше поменять культуру питания: совсем убрать из рациона хлебобулочные изделия, сладкое, газированные напитки. После операции Филипп выполнял все мои рекомендации и похудел на 12 килограммов. Ну и немножко фитнес-зал. Если человек может себя перестроить — результат не заставит себя долго ожидать. Без пластики.

— Но Филипп не сказать чтобы большой любитель спорта.

— Есть такая группа пациентов, которые категорически против спорта. И для таких пациентов, которые не любят фитнес, есть современное оборудование: аппарат, на котором вы занимаетесь 30 минут — и он заменяет восемь часов в спортзале. Филипп уже замечает, как у него прорисовываются линии на прессе, кубики — и совсем скоро вы увидите его во всей красе.

— Не так давно у телеведущей Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди — она летела в самолете. Ей угрожала смертельная опасность...

— Дело не в том, что в самолете. Я в прекрасных отношениях с Лерой и рекомендую всем, у кого есть в теле инородные тела: обследуйтесь почаще. Мы сегодня живем в обстоятельствах повышенной нагрузки на организм. Раз в год, а лучше в полгода — обследование.

— Певица Слава убрала жир отовсюду — от бедер до подбородка. Не опасна ли такая радикальная операция?

— Она очень рада — это прекрасное решение. Просто нужно придерживаться тех правил, что я упомянул: минус сладкое, булки.

— А есть ли модная тенденция в форме носов?

— Ох, не могу сказать. Кто-то хочет маленький кукольный носик, кто-то мечтает воплотить курносый носик. Пластическая хирургия не должна быть под копирку. То, что подойдет вам, концептуально не подойдет другому. Нужно учитывать индивидуальность, а не желание человека быть на кого-то похожим. Вам не подойдет нос Анджелины Джоли, если у вас не похожий на нее тип лица. То же самое и с фигурой.

— Кстати, Рената Литвинова переделывала нос трижды.

— Вот кто сколько раз и что делал с собой из наших известных людей — угадать трудно. Я вам расскажу разницу между российскими и западными звездами: западные более открыты, более охотно рассказывают о себе. Брюс Уиллис открыто рассказал, что страдает лобно-височной деменцией. У нас звезды в таком никогда не признаются: очень боятся осуждения.

— С какого возраста нужно начинать омоложение?

— Как только возникают возрастные изменения. Нависание век, опущение кожи лица — второй подбородок, «брыли», изменения груди после родов — и не только груди. После родов иногда молодая женщина очень комплексует. Разошлись мышцы, растянулась кожа. Муж ее, конечно, любит. Но женщина чувствует: что-то не так, она теряет женственность. Если муж не понимает, в чем дело, он начинает искать близость на стороне. Разрушается семья. А когда мы возвращаем женщине красоту, семья укрепляется — и люди понимают, что могут родить и троих, и четверых, и больше детей, а мы поможем маме оставаться красивой.

— А у вас такое бывает, чтобы муж привел к вам жену сам и сказал: переделайте, а то мне она разонравилась.

— Очень редко. Я тогда говорю мужу: «Вы, видимо, чего-то насмотрелись в эротическом кино, но с той грудью жить вашей девушке. Пусть она сама решает, не портите жизнь человеку».

ДОСЬЕ

Тимур Хайдаров родился в 1989 году в Узбекистане. В 2011 году он, выходец из семьи врачей (мама Тимура — хирург с 40-летним стажем работы), получил диплом по специальности «лечебное дело» в Самаркандском государственном мединституте. Потом он прошел несколько курсов повышения квалификации в Узбекистане и России. После долгих исканий Хайдаров решил связать свою судьбу с пластической хирургией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Слава, певица:

— Многие звезды говорят, что похудели с помощью спорта и диет — не верьте. Изначальный стимул, как правило, операция. Волшебное преображение помогло мне найти силы оздоровить образ жизни, ведь мне вернули мое тело 20-летней давности!

ЦИФРА

500 тысяч рублей — минимальная стоимость операции у Тимура Хайдарова.