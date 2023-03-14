«Пела для бойцов и мирных жителей»: певица Амария рассказала о своей поездке в Донбасс

Фото: Из личного архива певицы Амарии

Певица Амария вместе с музыкальной группой выступила с концертами для наших военных на Донбассе. О своей поездке она рассказала в интервью корреспонденту «Вечерней Москвы».

— Расскажите о поездках на Донбасс. За прошедший год вы отметились там с несколькими выступлениями. Какие эмоции испытывали?

— Слова порой могут быть бессильны. Местные жители рассказывали нам, как еще за несколько дней до начала специальной военной операции в город вошли танки ВСУ и стреляли по жилым домам, играя в «крестики-нолики». Мирные горожане, старики, малые дети прятались в подвалах месяцами, голодали, погибали… В день нашего приезда был совершен резонансный теракт, совсем рядом, в 20–30 километрах, и массовые мероприятия в Мариуполе и окрестностях было решено отменить.

Наутро мы отправились выступать в одну из городских школ. Актовый зал, старшие классы. Мы с ребятами из группы «Амария» исполнили наши песни: «Доктор Беда», «Матушка», «В молоке мед» и другие. В зале, где были дети, погорельцы и потерявшие кого-то из родных, стояла полная тишина.

После выступили для наших военных, в месте передислокации, а потом — на линии фронта. Страха не испытывала, потому что я дочь офицера, прошедшего Афганистан, единственная внучка двух фронтовиков Великой Отечественной войны. Затем поехали ближе к Угледару. Нас принимала одна из местных частей ДНР.

Населенный пункт они заняли буквально за пару недель до того. Едва освещенный зал. Собираются зрители, и мы понимаем, что бойцы пригласили на это выступление мирных с территории, которая была под киевским режимом восемь лет. Старики, женщины и дети. И вот тут настает момент, когда ты в особом ответе за свое творчество, и есть ли тебе что сказать по-настоящему. Земным поклоном и песней «Я верю своему отцу» начали выступление, завершившееся общими слезами и объятиями. Как сказал нам местный командир, мы один народ, и поблагодарил, что пели для всех: русских и украинцев, мирных и военных.

— Поддерживаете ли связь с кем-то с новых территорий?

— Мы сохранили контакт с мариупольской школой. Спустя месяц отправили им и нашим бойцам адресную гуманитарную помощь, как раз к холодам. В сборе средств и теплых вещей приняли участие 50 наших знакомых. Мы продолжаем быть на связи. Каждый контакт с военными отзывается по-особенному: живы, в строю, слава богу.

— Вам, как маме четырех детей, трудно было решиться на такую поездку?

— Пришлось услышать от людей, чьим мнением дорожу, что не имею права так рисковать. Ко времени той поездки трое из четверых детей были несовершеннолетними.

Но у меня четко сформировался и другой долг: сопереживать, отдавать дань уважения и благодарности, поклониться людям, претерпевающим муки и которым, да пусть хотя бы одному, это может быть нужно — почувствовать единение и заботу. Муж отправился со мной. Конечно, наши дети переживали, но и они, и родители благословили нас.

Мы проводим концерты и здесь — выступали в Московском суворовском военном училище, для подразделений нацгвардии. И будем продолжать.