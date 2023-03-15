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Приметы и советы

Цены выше крыши: эксперты рассказали о росте цен на стройматериалы

Рената Лебедева
Общество
Цены выше крыши: эксперты рассказали о росте цен на стройматериалы
Москвичи выбирают строительные материалы в крупной торговой сети / Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Во вторник, 14 марта, аналитический центр привел данные, согласно которым цены на стройматериалы начали стремительно расти. «Вечерняя Москва» узнала, в чем причина этого явления и какие виды стройматериалов подорожали больше всего.

Минстрой РФ уже направило обращение в Федеральную антимонопольную службу по поводу завышенной стоимости на металл.

Эксперты также отмечают, что сейчас в столице значительно поднялись цены на блоки из ячеистых бетонов и минераловатные маты (на 7,5 процента).

— Отечественный рынок стройматериалов, как и любой другой, сильно зависим от мировых цен. Из-за волны землетрясений, которые принесли Турции и Сирии сильные разрушения, цены на материалы для восстановления и инфраструктуры поднялись больше всего. Особенно это коснулось металла, — рассказал эксперт-аналитик в сфере строительства Иван Васильев.

Другой причиной резкого подорожания стройматериалов эксперты называют рост тарифов на электроэнергию по всей стране и стоимость оборудования для изготовления стройматериалов.

Все дело в том, что большинство аппаратуры и сырья по-прежнему поставляется из-за рубежа. Правда, теперь основные поставщики — это Турция и Китай. Сказался и уход многих иностранных производителей стройматериалов из недружественных стран — на рынке то и дело происходит локальный дефицит некоторых товаров.

— Сейчас в категорию наиболее подорожавших строительных материалов также входят кровельные материалы (на 10 процентов), цемент (на 8 процентов) и кирпич (на 7 процентов). Если хотите сэкономить, то настоятельно рекомендую брать стройматериалы сразу оптом и на специализированных рынках — там есть возможность договориться о цене, а также всегда остается часть товара по старой стоимости, — добавил эксперт.

В целом дальше ценовых потрясений в строительной сфере не ожидается — рынок постепенно адаптируется к санкциям. Кроме того, по прогнозам экспертов, стоимость начнет падать приблизительно в мае. К этому моменту ситуация с землетрясениями начнет стабилизироваться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Производство собственного сырья выросло практически в 1,5 раза, что считается отличным показателем. Я советую приобретать материалы в больших объемах, так как это дешевле, и отдавать предпочтение российским компаниям — у них цены сейчас в 1,5 раза дешевле, чем у остальных.

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