«Пятерочка» запустила для своих гостей новую акцию

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Редко кто из москвичей не любит хотя бы изредка попробовать себя в роли домашнего повара и приготовить для семьи какое-нибудь изысканное блюдо. И это касается не только женщин, которые проводят на кухне ежедневно немало часов, но и мужчин. Кстати, мужчины предпочитают появляться на кухне, войдя в образ искусного кулинара, обычно в выходные дни, когда у них совпадают сразу и наличие свободного времени, и желание порадовать себя и домочадцев вкусным необычным угощением. Поверьте, экспериментировать на кухне с разными продуктами для многих мужчин — немалое удовольствие.

В арсенале любого кулинара одним из самых важных инструментов, безусловно, является кухонный нож. От ножа зависит многое — не только скорость работы и безопасность повара, но и желание что-либо готовить. Согласитесь, хороший нож должен быть прежде всего удобным и острым. Сейчас на рынке можно найти ножи разных типов и моделей — на любой цвет и вкус. Причем изделия эти, изготовленные разными производителями, отличаются друг от друга не только стоимостью, внешним видом, но и материалами, из которых сделаны. И пользуются они у кулинаров — как профессионалов, так и любителей — большим спросом.

Зная об этой особенности, торговая сеть «Пятерочка» запустила новую накопительную акцию и предложила всем своим гостям собрать коллекцию из шести ножей итальянского бренда Pininfarina. До конца мая во всех магазинах торговой сети можно приобрести ножи в обмен на наклейки с огромной скидкой. Кухонные ножи бывают разные. Поэтому очень важно правильно выбрать прибор, чтобы работать с ним было удобно. Нож должен комфортно ощущаться в руке.

Стоит обратить внимание также на прочность изделия. Лучшие лезвия делают из цельного куска стали, поэтому для более твердых продуктов лучше подойдет инструмент потяжелее. А для шинковки или измельчения легких ингредиентов — полегче. Обратите внимание на рукоять ножа. Она должна быть прочной и хорошо зафиксированной. Также следует помнить, что хорошие лезвия делаются из нержавеющей стали. Не стоит покупать ножи, которые не требуют заточки. Лучше заточить нож, когда это нужно, чем выбросить его при потере остроты.

Покупать ножи желательно в офлайн-магазине, чтобы присмотреться к ним, подержать в руке и вживую оценить качество изделия.