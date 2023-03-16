«Газпромнефть-СМ» обеспечит премиальными маслами одно из крупнейших горнорудных предприятий страны

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«Газпромнефть — смазочные материалы» начала поставки премиальных масел на производственные площадки «Восточной горнорудной компании». Техника предприятия, работающая на крупнейшем угольном разрезе острова Сахалин, будет обеспечена высокотехнологичными гидравлическими, моторными, трансмиссионными маслами и смазочными материалами. Продукция Омского и Московского заводов смазочных материалов полностью заменит иностранные аналоги для всего автопарка стратегического предприятия.

После прохождения испытаний в условиях сложного климата масла компании подтвердили высокий уровень качества и были рекомендованы для обслуживания самых современных моделей промышленного транспорта, включая горные экскаваторы и самосвалы «БелАЗ».

— Мы разрабатываем эксклюзивные рецептуры масел под конкретные задачи партнеров. Сотрудники нашего Научно-исследовательского центра создают совершенно новые и уникальные композиции смазочных материалов. Наша компания внедряет на производственных площадках партнеров также и собственные цифровые сервисы, обеспечивая их профессиональной экспертизой. Комплексный подход способствует повышению уровня импортонезависимости российских предприятий стратегического сектора экономики, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.