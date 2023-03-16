Мы все из одного теста: Лео Бокерия — о межнациональных различиях и мифах кавказского долголетия

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Известный кардиохирург Лео Бокерия рассказал, почему не любит разговоров про межнациональные проблемы и почему называет мифом кавказское долголетие.

Лео Антонович родился в городе Очамчира в Абхазии, но детство провел в грузинском Поти на берегу Черного моря.

— Отец умер рано, и мама работала день и ночь, чтобы нас, троих детей, поставить на ноги. Но все мы выросли, получили высшее образование, — рассказывает Лео Бокерия. — А Поти для меня — родной город. Я там прожил очень много лет, играл в футбол и шахматы — у меня по обеим дисциплинам были первые разряды. Об этом времени осталось много хороших воспоминаний.

— Лео Антонович, вы бываете в Грузии и многих других республиках бывшего СССР. Как считаете — дружба народов еще жива?

— Мы были вместе на протяжении 70 лет и слеплены из одного теста. У нас в стране было 45 процентов смешанных браков. У меня до сих пор сохраняется ощущение, что мы находимся в едином пространстве.

— В Центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, где вы проработали много лет, трудятся люди самых разных национальностей. Вы сталкивались с какими-то межнациональными проблемами?

— К разговорам о межнациональных проблемах я отношусь крайне отрицательно. Большинство людей, живущих сейчас в России, родилось при советской власти, мы интернационалисты. При этом моя страна — Россия, хотя я приезжий, приехал сюда в 1959-м. Только когда мое поколение и то, которое помладше, — мои дети, родившиеся в советское время, уйдут, вот тогда, наверное, можно будет говорить о национальных различиях. А пока эти разговоры звучат для меня просто кощунственно. В Центре имени Бакулева работают люди, родившиеся в самых разных уголках СССР: в Средней Азии, на Кавказе, где угодно. И никаких проблем не было.

— Кстати, почему кавказцы живут так долго?

— На самом деле, кавказское долголетие — миф! На улице, где я рос, на сегодня не осталось ни одного моего ровесника. Так что дело в образе жизни, привычках и, конечно, наследственности человека. Зная свою родословную, можно уберечься от многих болячек.

— Как сделать свой образ жизни более здоровым?

— Важно сохранять хорошую физическую форму. В любом возрасте, например, полезно плавать, крутить педали велосипеда и ходить побольше пешком. Тип физической нагрузки надо выбирать исходя из ваших ощущений. Не надо совершать над собой актов насилия в спортзале, поднимая штангу, если вы не получаете от этого удовольствия. Важно, чтобы вам было комфортно во время и после занятий, не было неприятных ощущений со стороны сердца. Иными словами, занимайтесь умеренно и в свое удовольствие.

— А может быть, просто ходить?

— Ходьба — это самый доступный, самый безопасный, самый физиологичный и самый эффективный, с точки зрения профилактики заболеваний, способ повышения физической активности. Этот факт доказан множеством авторитетных научных исследований. Приведу данные лишь одного из них, участие в котором приняли несколько миллионов человек. Тот, кто двигается в неделю около двух часов, живет на 6–8 лет дольше, чем люди, которые ведут сидячий образ жизни. Между тем сегодня появилось огромное количество людей, которые не то что не бегают, пешком почти не ходят! А ведь сердце — это мышца, она нуждается в тренировке, ей нужен кислород. Всемирная организация здравоохранения считает, что каждый человек должен проходить не меньше 10 тысяч шагов в день — около 40 минут беспрерывной ходьбы. При этом никто не заставляет бежать, такая прогулка должна быть в спокойном темпе. Есть и другие простые правила: нельзя переедать, пить много спиртного и, уж тем более, курить.

— Москва — большой город с высоким темпом жизни. Люди много работают. Говорят, что стресс опаснее алкоголя и сигарет.

— Именно поэтому важно соблюдать режим сна и бодрствования. Цикл сердечных сокращений имеет две особенности: он учащается в течение дня и замирает вечером, когда человек ложится спать, что дает сердцу возможность и время восстановиться. Поэтому очень важно всегда ложиться в постель в одно и то же время.

— А как вы боретесь со стрессами?

— Позитивным настроем! Каждое свое утро я начинаю с улыбки. Кажется, что это мелочь, ерунда, но на самом деле очень помогает — сразу появляется настроение, которое сопровождает меня весь день. Улыбнитесь родным, близким и самому себе в зеркале. И настроение сразу улучшится. Ученые доказали: люди, умеющие радоваться, живут дольше. Жизнь — это счастье. Когда становится особенно трудно, в каких-то критических ситуациях и на крутых виражах полезно повторять себе эту волшебную фразу.

ДОСЬЕ

Лео Бокерия — 83 года. Врач-кардиохирург, изобретатель, профессор. Родился в городе Очамчира. Отец умер, когда Лео было три года, и вскоре мать с тремя детьми переехала в родной грузинский город Поти. В Москву Бокерия приехал учиться в 1-м Московском медицинском институте имени И. М. Сеченова. С 1968 года его жизнь связана с Институтом сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.