Началось строительство дома по программе реновации в районе Рязанский

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Рязанский по адресу улица Михайлова, владение 5, корпуса 1, 2, начали строить жилой дом для переселения по программе реновации.

— В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из одной секции по индивидуальному проекту. В подземном уровне разместится автостоянка. Фасады здания отделают керамическим фасадным кирпичом темно-бежевого и коричневого цветов, козырьки входной группы выполнят из прозрачного триплекса, а корзины под кондиционеры будут металлическими с перфорацией. Входную группу оформят витражным остеклением.

Всего в здании будет 161 квартира (однокомнатные — 69, двухкомнатные — 46, трехкомнатные — 46). Улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Первый этаж сделают нежилым, здесь смогут разместиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части здания будут расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков, а также технические помещения.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах сделают в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

В доме установят четыре лифта: два грузоподъемностью 630 килограммов и два грузоподъемностью 1000 килограммов; их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.

Во дворе оборудуют детскую игровую площадку, спортивную площадку и площадки для отдыха взрослых.