Ком в желудке размером с младенца: почему люди едят свои волосы и насколько это опасно

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В детской больнице им. Сперанского спасли девочку-подростка, желудок которой был заполнен волосами. Так называемый трихобезоар весил около полутора килограммов. По словам родителей, 10 лет девочка страдала трихотилломанией — вырывала волосы с головы. Однако мама с папой не догадывались, что у ребенка развилась еще одна болезнь и все эти годы она ела собственные волосы. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему у людей возникают подобные психические заболевания и какую опасность они представляют.

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Что это за болезни

По словам врача-психотерапевта, психолога Евгения Фомина, некоторые люди, когда вырывают и едет свои волосы, таким образом борются со стрессом и успокаиваются.

— Данные отклонения являются невротическими или тревожными расстройствами. Человек вырывает и поедает свои волосы, чтобы справиться со стрессом. Это неосознанное желание и потребность. Например, кто-то грызет ногти, губы или что-то перебирает в руках в момент стресса. А у людей с трихотилломанией и трихофагией именно такая склонность. Они выбирают вырвать и съесть свои волосы, чтобы успокоиться, — объяснил психотерапевт.

Как отметил специалист, это своеобразный адаптивный механизм, который помогает справиться с нервозным состоянием.

Можно ли их вылечить

Врач заверил, что трихотилломания и трихофагия успешно лечатся с помощью специалистов.

— Психотерапия отлично справляется с данными нарушениями. Специалист поможет разобраться, что послужило причиной такого поведения и из-за чего человек нервничает и переживает. Нужно работать с тревожным расстройством и депрессивным состоянием, — уверен Фомин.

Кроме того, можно подключить медикаментозную терапию. Она успешно помогает справиться с данными расстройствами, добавил психолог.

Опасно ли это для здоровья

Врач-гастроэнтеролог Павел Богомолов рассказал «ВМ», что трихобезоар часто обнаруживают у парикмахеров, потому что они долгие годы работают с волосами.

— Раньше комок из волос в желудке, который называется трихобезоар, часто диагностировался у парикмахеров. Они заглатывали летающие в воздухе волосы. В связи с особенностями моторики желудка волосы вместе со слизью образовывали ком. Этот шар самостоятельно из желудка не эвакуировался. В течение многих лет такие пациенты предъявляли жалобы на дискомфорт, чувство раннего насыщения, отрыжку тухлым, — отметил специалист.

По его словам, это являлось проблемой до появления массовой эндоскопии. Сейчас же эту массу из волос успешно удаляют без последствий для здоровья с помощью операции.

— На данный момент это очень редкие истории. В основном, если человек подвержен риску образования трихобезоар из-за его профессиональных или психологических особенностей, это выявляют на ранних стадиях. Такая диагностика не дает возможности вырасти комку из волос до огромных размеров и полностью заполнить желудок, — считает Богомолов.

Ком из волос может представлять смертельную опасность только в очень редких случаях, уточнил эксперт.

Аналогичные случаи

В январе 2023 года в желудке 21-летней москвички нашли ком волос весом с новорожденного ребенка. Девушка обратилась в одну из городских больниц в истощенном состоянии. Она жаловалась на боль в животе и тошноту после каждого приема пищи. Врачи обнаружили в ее желудке кровоточащие язвы и трихобезоар. Огромный шар из волос весил три килограмма. Оказалось, что девушка ела свои волосы в течение долгого времени. Кроме того, стало известно, что ей уже проводили аналогичную операцию ранее.

9 марта в подмосковном городе Раменское врачи удалили из желудка 22-летней местной жительницы ком волос, который весил более одного килограмма. Пациентка обратилась в больницу с жалобами на постоянную боль в животе и тошноту. Для извлечения инородного тела также пришлось провести операцию. После для дальнейшего улучшения состояния здоровья девушке порекомендовали обратиться за помощью к психотерапевту.

А в июле 2022 года из желудка девочки-подростка из Москвы достали комок волос и два рулона туалетной бумаги. Школьницу привезли в больницу со схваткообразными болями в животе и рвотой. Врачи решили, что у нее острый гастрит. Однако девочка призналась медикам, что съела туалетную бумагу несколько дней назад. Ей сделали ультразвуковое исследование и обнаружили в желудке не только плотное образование из туалетной бумаги, но и шар из волос. Трихобезоар был размером пять на семь сантиметров.