Прививка и календарь цветения: как пережить весенний сезон аллергии

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Московские ученые порадовали аллергиков новостью: в столице создана вакцина от этого сезонного заболевания. «Вечерняя Москва» узнала подробности и выяснила, что можно сделать уже сейчас, чтобы облегчить себе жизнь в период цветения.

Всем, кто чувствителен к цветущим растениям, знакомы симптомы аллергии: начинают чесаться глаза, усиливается насморк, закладывает горло, перехватывает дыхание, чувствуется зуд во рту. Пока у аллергиков есть несколько недель до начала этого неприятного для них сезона. Многие пациенты, уже сейчас приходящие на прием к врачам, все чаще задаются вопросом: а можно ли выпить одну волшебную таблетку от аллергии? Как оказалось, да! Так, в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства вакцина от сезонной аллергии уже успешно прошла доклинические испытания. Как пояснила заместитель главного врача учреждения Евгения Назарова, разработка, по своей сути, близка к иммунотерапии с экстрактами аллергенов. С ее помощью можно избавиться от этого заболевания на несколько лет, вводя под контролем врача маленькие дозы иммунных «обидчиков». Но сама терапия может длиться до пяти лет. Пациентам стоит запастись терпением и заранее, задолго до наступления цветения растений, приступать к лечению.

— Количество пациентов с аллергией увеличивается. Всего в мире от нее страдает более трети населения. При этом в крупных городах аллергиков намного больше, чем в деревнях, — отметила Назарова.

Отечественная разработка должна сократить число визитов к врачу за уколами. Вместо 30, к примеру, их понадобится пять. Однако курс профилактики поможет только тем, у которых есть реакция на березовую пыльцу и перекрестные продукты: яблоко, персик, арахис, сою.

Эксперты и практикующие врачи иллюзий о скором вводе препарата в оборот не питают, так как специфическая вакцина должна еще несколько лет проходить испытания.

При ветре лучше сидеть дома

Врач аллерголог-иммунолог Парвиз Азизов рассказал, как пережить период цветения растений.

Скорое потепление приведет пациентов-аллергиков к профильным врачам. Но страдающие этим заболеванием уже сейчас могут позаботиться о мерах безопасности.

— Лучше подстраивать свой график так, чтобы на время цветения вызывающих аллергию растений можно было уехать из города, — рекомендует Парвиз Азизов.

Если же взять перерыв в учебе или работе не удается, то стоит ограничить пребывание на улице в этот период. В числе первых пылить начинают береза, ясень, дуб и другие деревья. Как правило, это приходится на начало апреля.

— Чтобы себя обезопасить, реже выходите на улицу в ветреную погоду, носите солнцезащитные очки, а после прихода с улицы — принимайте душ, — добавляет врач.

Рацион питания стоит пересмотреть только в случае, если цветение растений вызывает перекрестную аллергическую реакцию. Но чаще всего выраженность симптомов зависит от количества съеденного.

— Сильно ограничивать себя в питании не стоит, — добавляет Парвиз Азизов.

Календарь цветения

Москва — крупный мегаполис, в котором много аллергенов. Кроме привычной для всех пыли, в воздух попадают частицы пыльцы от цветения деревьев, растений. Среди первых в конце марта и в апреле можно встретить:

березу;

ольху;

дуб;

тополь;

клен;

ясень.

С мая и до конца августа могут быть вспышки аллергии на:

тимофеевку;

мятлик;

одуванчик;

крапиву;

амброзию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Латышева, руководитель отделения иммунопатологии ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России:

— В мире нет ни одного фармакологического препарата, который можно было бы перестать принимать, не опасаясь возвращения симптомов аллергии. Вакцинация же не только позволяет достичь такого результата, но и часто уменьшает симптомы перекрестной пищевой аллергии. Первые проявления аллергии на пыльцу березы в средней полосе нашей страны обычно приходятся на апрель — начало мая.