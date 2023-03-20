Столичный психолог рассказала о способах стать счастливее

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20 марта отмечается Всемирный день счастья. Что может сделать каждый из нас, чтобы достичь этого состояния: простые рекомендации от специалиста Московской службы психологической помощи Марии Зайцевой.

Если мы счастливы, то не особенно задумываемся об этом, можем его даже не замечать. В случае, когда испытываем недовольство происходящим, это переживание зачастую становится главным объектом нашего внимания.

— С ощущением себя как несчастливого человека можно работать. Попробуйте начать со своих негативных мыслей – больше не пытаться их останавливать. Как бы странно это ни звучало, но тактика «я не должен думать об этом» работает не лучшим образом. Чем больше вы думаете о том, чтобы остановить поток таких мыслей, тем сильнее на них зацикливаетесь. Почему бы просто не позволить негативным мыслям побыть с вами. В конце концов, это вполне естественно, что они возникают, они есть у всех. Возможно, решение прислушаться к ним принесет определенную пользу, — отметила психолог.

Чтобы стать счастливее, специалисты Московской службы психологической помощи рекомендуют придерживаться нескольких простых, но очень действенных правил:

Подвергайте критике свои собственные мысли

Не принимайте на веру все, что говорит ваш внутренний голос. Цель в том, чтобы из точки «я — неудачник» прийти в точку «у меня были взлеты и падения, но я очень старался на протяжении всей своей карьеры». Если возникает мысль, которая вас угнетает, задайте себе несколько вопросов: какие у этого есть аргументы, каковы доказательства обратного, я опираюсь на факты или собственные ощущения, могу ли я неверно интерпретировать ситуацию, как бы я смотрел на эту ситуацию, если бы она произошла с кем-то другим.

Такие вопросы помогут посмотреть на ситуацию под иным углом и, вероятно, понять (и даже почувствовать), что не все так ужасно, как рисовало до этого ваше воображение.

Обращайтесь с собой как с другом

Когда критикуете себя, представьте, какой совет дали бы другу, так же жестоко рассуждающему о своих качествах или достижениях. Попробуйте последовать своему совету. И помните о том, как важно быть бережнее к себе.

Больше двигайтесь

Не зря говорят, движение — жизнь. Даже короткая прогулка порой заставляет почувствовать себя лучше, а занятия спортом или танцами дают дополнительную энергию. Такая активность добавляет радости и жизнелюбия.

Постарайтесь проводить время на природе

Хотя бы иногда. Бывает непросто выбраться за город, но день, проведенный в лесу, парке или у озера, заряжает и помогает настроиться на спокойный, позитивный лад. Человек не был создан для каменных джунглей: проводя время на природе, мы находимся в естественной для нас среде, поэтому начинаем ощущать себя лучше, как физически, так и ментально.

Проводите время со счастливыми людьми

Окружение влияет на нас сильнее, чем может казаться. Ученые выявили, что наиболее счастливыми люди себя ощущают рядом с теми, кто доволен жизнью.

Найдите радость в своей работе

Да, не каждый из нас рад ходить на свою работу, и, к сожалению, не все занимаются тем, что любят. Бывает и так, что человек не осознает, в чем его истинное призвание и какая у него могла бы быть работа мечты. Но если сконцентрироваться на том, какое предназначение несет выбранная на данный момент деятельность, можно открыть для себя новые смыслы. Задумайтесь о том, как ваш труд помогает людям: вы не всегда можете это увидеть, но вы запросто можете себе это представить.

Практикуйте благодарность

Невозможно радоваться чему-то новому, если не научиться ценить то, что уже есть. Попробуйте начать благодарить себя за простые, рутинные дела, большие и маленькие ежедневные свершения, поступки.

Найдите баланс

Без баланса достичь ощущения счастья непросто. Представьте, если получилось добиться невероятных карьерных высот, но при этом совершенно не осталось места для отдыха, семьи и друзей, то вряд ли можно говорить о гармонии в жизни. В случае, когда одна сфера уступает другой, возникает дисбаланс, который будет мешать достижению счастья.

— Вы можете написать для себя свой рецепт счастья, каким бы он ни был. Главное, чтобы он работал именно в вашем случае. Прислушивайтесь к себе и своим желаниям, будьте к себе внимательны. Если самостоятельно путь к жизни мечты представляется сложным, вы всегда можете обратиться за профессиональной помощью к психологам, — добавила Мария Зайцева.

Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: 8 (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 22 марта в 13:30 состоится онлайн-мероприятие «Принципы построения счастливых отношений». На встрече психолог рассмотрит несколько направлений, в которых можно поработать над своими отношениями, чтобы сделать их по-настоящему личностными, глубокими, наполненными, уважительными, перспективными и, как итог, счастливыми. Также пойдет речь о том, что делать, если отношения все-таки заканчиваются. Участие бесплатно, необходима регистрация по ссылке.