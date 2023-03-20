Знаменитый ученый и бард Александр Городницкий отмечает юбилей

Александр Городницкий перед концертом / Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

20 марта исполняется 90 лет автору сотен песен и ученому Александру Городницкому. В этом году мэтр отмечает и еще один юбилей: первые его произведения родились в экспедиции 1953 года, 70 лет назад!

На песнях Александра Городницкого выросло не одно поколение, причем речь не только о наших соотечественниках: его произведения переведены на английский и болгарский, иврит и испанский, а также немецкий, польский, французский, чешский и другие языки.

Увы, пообщаться с юбиляром и передать ему поздравления от наших читателей и сотрудников «ВМ» не удалось: сейчас он в клинике в Германии, за его жизнь бьются немецкие врачи. Искренне надеясь, что он победит болезнь, мы попросили сказать добрые слова о мэтре худрука Центра авторской песни, многолетнего аккомпаниатора Городницкого Александра Костромина:

— Песни Александра Городницкого стали частью моей жизни еще в школе, классе в седьмом-восьмом. Я был еще ребенком, а песни уже были взрослыми, и было понятно, что это песни настоящего мужчины, настоящего человека и написаны они о вещах, которые с ним происходят на самом деле: это и экспедиции в северные края, и полярная авиация...

Уже тогда было очевидно, что масштаб личности этого человека не сопоставим с ближним моим окружением. Что замечательно: романтический ореол, который его окружал в те давние годы, Александру Моисеевичу удалось пронести с собой через всю жизнь! И 22 марта в книжном клубе «Гиперион» будет сборный концерт, на котором песни Городницкого будет исполнять в основном молодежь. И кстати, вот что еще. Когда моему 12-летнему сыну в школе задали сочинение о выдающихся людях России, он долго думал и выбрал Александра Городницкого!

ДОСЬЕ

Александр Городницкий родился 20 марта 1933 года в Ленинграде. Советский и российский ученый-геофизик, поэт, один из основоположников жанра авторской песни в России. Заслуженный деятель науки и заслуженный деятель искусств РФ, автор сотен научных трудов, бард и писатель. Пережил первый год блокады. Самые известные произведения: «Снег», «Геркулесовы столбы», «Атланты», «Песня полярных летчиков», «Жена французского посла».

Коллектив «Вечерней Москвы» желает Александру Гордницкому здоровья, сил и новых песен, которых все очень ждут!