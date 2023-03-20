Завершается устройство фасадов школы в поселении Щаповском

Фото: Департамент строительства города Москвы

Новое здание школы в поселении Щаповском готово на 60 процентов. Школа рассчитана на 800 мест, 150 из которых предусмотрены для дошкольного отделения. Застройщиком объекта выступает АНО «РСИ».

— В настоящее время завершаются работы по отделке фасадов школы, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

На первом этаже здания обустроят кабинеты для учеников начальных классов, трансформируемый IT-полигон, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, игровую с возможностью организации спальных мест, многофункциональное многосветное пространство, помещения административной группы, блок медицинских помещений, столовую и пищеблок, зону ожидания, гардеробные, вестибюль и комнату охраны.

На втором этаже школы разместятся учебные помещения, в том числе кабинет музыки и пения, мастерская акварельной живописи и рисунка, шахматный кружок, многофункциональный зрительный зал и спортивные залы.

На третьем этаже будут расположены кабинеты физики, химии и биологии с лаборантскими, кабинет для изучения иностранного языка, учебный кабинет основ и принципов программирования, а также административные помещения.

Учебные кабинеты средней и старшей школы будут находиться на четвертом этаже. Кроме того, здесь появятся робокласс, инженерный лабораторно-исследовательский и медицинский комплексы, кабинет химии с лаборантской, многофункциональный библиотечный центр, закрытый фонд с выдачей книг и кабинет иностранного языка.

В дошкольном отделении предусмотрено размещение групповых ячеек со спальной зоной, а также многофункционального физкультурного зала, кабинетов для развивающих занятий, административных кабинетов и буфета.