Эксперты обсудили особенности новых медиа и подготовки современных журналистов

Фото: Алексей Орлов/Вечерняя Москва

В понедельник, 20 марта, в сетевом эфире «Вечерней Москвы» прошел круглый стол на тему «Новые медиа в современном информационном пространстве». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Мастерская цифровых медиа». Проект является победителем Конкурса Грантов мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Участниками дискуссии стали: Татьяна Яковлева — председатель Региональной общественной организации Центр социально-культурного развития семьи и молодежи «Перово», руководитель проекта; Мехрибан Садыгова — советник ФГБУ «Дом народов России», Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Председатель Совета ФНКА АзерРос; Анна Толоконникова — кандидат филологических наук, доцент, куратор работы со школами факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова; Екатерина Миронова — куратор проекта «Медиакласс в московской школе», старший методист Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы.

Термин «Новые медиа» появился в конце XX века. Такие медиа доступны на цифровых устройствах и подразумевают активное участие пользователей в создании и распространении контента.

Как отметила Екатерина Миронова современный московский школьник ориентирован на интернет-пространство. Большую часть информации он черпает из соцсетей, телеграмм-каналов, новостных лент.

— Современная информационная сфера меняется, как калейдоскоп картинок. Важно научить школьников правильно воспринимать информацию, вычленять главное, анализировать, а также создавать новый контент, — отметила Татьяна Яковлева.

С этой целью в столице был создан ряд образовательных проектов. Так, в 2021 году в столичных школах появились медиаклассы. Здесь ребят учат писать, снимать ролики, фотографировать, правильно вести себя в кадре.

— Здесь ведется не только подготовка будущих журналистов. Задача медиакласса — выпустить медиакультурного человека, который умеет критически мыслить, — пояснила Екатерина Миронова.

Проект «Медиаклассы в московской школе» активно поддерживают столичные вузы. По словам Анны Толоконниковой специалисты из МГУ принимали участие в разработке образовательной программы для учащихся 10 и 11 классов, был создан специальный учебник. Программа курса пересекается с другими школьными предметами: обществознанием, литературой, русским языком.

В свою очередь Мехрибан Садыгова рассказала об образовательном проекте Киберволонтеры «Действие», который реализует ФГБУ «Дом народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей совместно с национальным культурным центром «Действие». Проект направлен на добровольцев с целью подготовки их к информационному освещению мероприятий и событий в сфере межнациональных отношений. Занятия проводят педагоги, блогеры, сценаристы.

— Они учат детей, как преподносить информацию, какие средства использовать, чтобы это было интересно зрителям и читателям, — пояснила она.

На площадке киберволонтеры выполняют различные задания: снимают репортажи о мероприятии, пишут свои первые пост-релизы.